النهضة تدين عملية فينا الإرهابية وتذكر بدور في تونس في تفكيك العصابات

باب نات -

أدانت حركة النهضة الجريمة الإرهابية التي جدّت مساء الاثنين 2 نوفمبر 2020 بالعاصمة النمساويّة فيانّا وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وعبرت النهضة عن تضامنها مع عائلات الضّحايا ومع الشعب النمساوي الصديق وحكومته.وجددت الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة آفة الإرهاب التي لا تستثني بلدا والتي تهدد الأمن والاستقرار في العالم، وتذكر بمواقف تونس وجهودها في تفكيك هذه العصابات والقضاء عليها.وثمنت الحركة لمواقف الحكومات والمسؤولين وكل الأصوات التّي تؤكد ان هذه العمليات الإرهابية هي من ترتيب مجموعات اجراميّة متطرفة لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين.