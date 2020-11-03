   Abdelhalim Hafed - موعود  

النهضة تدين عملية فينا الإرهابية وتذكر بدور في تونس في تفكيك العصابات

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 13:52 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - أدانت حركة النهضة الجريمة الإرهابية التي جدّت مساء الاثنين 2 نوفمبر 2020 بالعاصمة النمساويّة فيانّا وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وعبرت النهضة عن تضامنها مع عائلات الضّحايا ومع الشعب النمساوي الصديق وحكومته.


وجددت الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة آفة الإرهاب التي لا تستثني بلدا والتي تهدد الأمن والاستقرار في العالم، وتذكر بمواقف تونس وجهودها في تفكيك هذه العصابات والقضاء عليها.

وثمنت الحركة لمواقف الحكومات والمسؤولين وكل الأصوات التّي تؤكد ان هذه العمليات الإرهابية هي من ترتيب مجموعات اجراميّة متطرفة لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214336

Observateur  (Canada)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 15h 07m |           
أحداث متفرقة لا تهمني .لو إهتمينا بوضعنا المتردي على كل المستوايات أنفع.



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