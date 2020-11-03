   Abdelhalim Hafed - موعود  

بسبب برنامج صفّي قلبك، الهايكا تتّهم جعفر القاسمي بتبرير العنف ضدّ المرأة والتطبيع معه

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 12:46 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - اتّهمت الاثنين 2 نوفمبر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الهايكا، الممثل ومقدّم برنامج صفي قلبك على قناة الحوار التونسي، بتبرير العنف ضد المرأة والتطبيع معه على خلفية حلقة البرنامج بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

واعتبرت الهايكا أن الحلقة المذكورة تضمّنت خروقات جسيمة ومضامين إعلامية عنيفة وصادمة تبرّر العنف ضد المرأة وطالبت القناة بسحب المقطع المتضمّن لهذه الخروقات من الموقع الرسمي للقناة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.







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