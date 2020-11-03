5 سنوات سجنا في حق عون الحرس المتهم بقتل الشاب ايوب داخل مقر امني

باب نات - اكدت اليوم غفران حجيج محامية الشاب ايوب الذي توفى داخل مقر امني ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 حكمت ليلة أمس بخمس سنوات سجنا في حق عون حرس اتهم بقتل الشاب الذي تنوب عائلته كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق متهم ثاني وهو عون حرس ايضا معبرة عن استيائها من صدور الحكم خاصة وان الجاني قد وجهت له تهمة القتل العمد .
وللاشارة فأنّ قضية مقتل الشاب أيوب بن فرج كانت إثر إيقافه وتعنيفه بمركز الحرس الوطني ببراكة الساحل في فيفري 2019 ....
وللاشارة فأنّ قضية مقتل الشاب أيوب بن فرج كانت إثر إيقافه وتعنيفه بمركز الحرس الوطني ببراكة الساحل في فيفري 2019 ....
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 214310