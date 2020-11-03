   Abdelhalim Hafed - موعود  

5 سنوات سجنا في حق عون الحرس المتهم بقتل الشاب ايوب داخل مقر امني

@ayoub.benfraj
Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 10:16 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - اكدت اليوم غفران حجيج محامية الشاب ايوب الذي توفى داخل مقر امني ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 حكمت ليلة أمس بخمس سنوات سجنا في حق عون حرس اتهم بقتل الشاب الذي تنوب عائلته كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق متهم ثاني وهو عون حرس ايضا معبرة عن استيائها من صدور الحكم خاصة وان الجاني قد وجهت له تهمة القتل العمد .

وللاشارة فأنّ قضية مقتل الشاب أيوب بن فرج كانت إثر إيقافه وتعنيفه بمركز الحرس الوطني ببراكة الساحل في فيفري 2019 ....

Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 214310

Sarramba  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 07m |           
خمسة سنوات فطق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ القتل المتعمد 20سنة أو لا شيء
ولله خمس سنين حتى شيء... هاو ساهل التّخلّص من انسان ؟؟؟؟
عندي جاري يقلق فيّا تو نْفكّر شْنعملّو؟؟؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 36m |           
لكي لا نظلم احدا ولا نندفع وراء العواطف من الواجب توضيح :
1. هل ظروف التخفيف في القانون التونسي تسمح بالنزول بعقوبة القتل الى الخمس سنوات سجنا وما هي هذه الظروف وكيف تنطبق على الجاني
2. هل العون الذي تمت تبرئته كان شاهدا على عملية القتل ام موجودا في مكان اخر ولماذا لم يقم بنجدة الضحية وحمايته من زميله وهل يعاقب القانون من لم يقم بذلك ام لا

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 01m |           
هذه هي الأحكام العادلة و الشافية في تونس , متهم بالقتل العمد يحكم عليه بخمسة سنوات سجن فقط لأنه عون حرس و زميله بعدم سماع الدعوى و بعد شوف كان يقضيهم كلهم أو لا و يخرج بعد ذلك كأنه لم يكن , لا حول و لا قوة إلا بالله , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد، وَأيْمُ اللهِ،
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

Essoltan  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 11h 48m |           
5 ans de prison pour un meurtre c'est un mauvais signe d'une justice qui se veut indépendante ...

MedTunisie  (South Africa)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 11h 45m |           
حسب المعطيات يبدو ان الحكم مخفف جدا و على اهل القانون و المجتمع المدني التحرك لي متابعة الموضوع و الوقوف على الحقائق

Ryan81  ()  |Mardi 03 Novembre 2020 à 11h 26m |           
ما هذه العدالة !!!!! ما هذه الدولة!!!! هذا ينذر بسقوط قريب للدولة



En continu

Toutes les news
.
.

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 | 17 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:45 05:17
20°
 25° % 77 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-1724°-1725°-1723°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    21133,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,23038 DT        1$ =2,77735 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   595,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة