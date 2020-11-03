   Abdelhalim Hafed - موعود  

بعد أن هدّد باستعمال الفصل 21 ... وزير الرياضة يتراجع: أنا الفصل هذا نكرهو وليس هناك موجب لحلّ الجامعة

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 07:34 قراءة: 1 د, 4 ث
تراجع الاثنين 2 نوفمبر، وزير الرياضة كمال دقيش عن تهديده المثير للجدل بتطبيق الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية وحل الجامعة التونسية لكرة القدم على اعتبار أنها اتخذت حسب تصريح سابق له، قرارا غير قانوني في حق هلال الشابة.

وخلال استضافته في اذاعة اكسبرس أف أم، قال كمال دقيش "أنا الفصل 21 أكثر فصل نكرهو في القانون 95 لأنه ليس مخولا للوزارة أن تنتصب كقاض وتعاقب وتحل في ظل وجود هياكل قضائية موكول لها هذا الدور".


وأوضح دقيش أنه تحت قبة البرلمان تحدث عن فرضية وأجاب عن أسئلة تم طرحها وقال "في البرلمان قلت أنه في حال عدم تطبيق القانون فان الوزارة ستطبق القانون برمته في حال وجود تقصير أو سوء تصرف".
واستدرك دقيش قائلا "لكن اليوم ليس هناك اي موجب لاعتماد الفصل 21 فليس هناك تقصير أو سوء تصرف من الجامعة.


لم أكن أعلم بالتنافس بين بوشماوي والجريء

وأعرب دقيش عن عدم علمه بالتنافس بين طارق بوشماوي ووديع الجريء لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائلا: “طارق بوشماوي جاء للوزارة، سمعته وقلت له لديك دعم من الوزارة.. إذ لم أكن أعلم بالتنافس بين بوشماوي والجريء، والمبدأ أنّه جاءني شخص تونسي، ولم أتلق أي ترشح آخر وقتها.. وحين نزل البلاغ، تلقيت اتصالات تفيد بأن الجريء ينوي الترشّح، ولهذا سحبت البلاغ” وفق قوله.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214306

Sarramba  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 13h 15m |           
وزير يُصرّح عانا بأنّه يكره القانون؟؟؟؟؟؟
اذًا من الذي يحمي و يطبق القانون؟؟؟؟؟؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 09h 57m |           
“طارق بوشماوي جاء للوزارة، سمعته وقلت له لديك دعم من الوزارة" هكذا بكل بساطة
هل هو احمق ام انه يعتقد ان السامعين يصدقون البلهاء والحمقى
اليس هناك هياكل ومستشارين يقع الرجوع اليهم قبل اتخاذ القرارات
ثم ما علاقة قضية هلال الشابة بترشح بوشماوي ؟



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