رئيس الجمهورية يزور بيت بوعلي المباركي لتقديم واجب العزاء

باب نات -

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة الى بيت الفقيد بوعلي المباركي الامين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم واجب العزاء في فقيد الحركة النقابية.والتقى رئيس الجمهورية عائلة الفقيد وعددا من القيادات النقابية البارزة وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020.وكان بوعلي المباركي توفي الاسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض حيث تلقى العلاج في فرنسا.