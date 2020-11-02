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رئيس الجمهورية يزور بيت بوعلي المباركي لتقديم واجب العزاء

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 19:34 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة الى بيت الفقيد بوعلي المباركي الامين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم واجب العزاء في فقيد الحركة النقابية.

والتقى رئيس الجمهورية عائلة الفقيد وعددا من القيادات النقابية البارزة وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020.
وكان بوعلي المباركي توفي الاسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض حيث تلقى العلاج في فرنسا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214294

Amir1  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 19h 39m |           
Bof!



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