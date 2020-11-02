وزير الداخلية يستقبل سامي القطاري والد المصور الصحفي نذير القطاري

باب نات -

استقبل صباح اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2020 وزير الداخلية توفيق شرف الدين سامي القطاري والد المصور الصحفي "نذير القطاري".وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ الداخلية , فرصة تفاعل من خلالها الوزير مع مشاغل عائلتي الصحفيين "نذير القطاري وسفيان الشورابي" مؤكدا تعاطفه الشخصي وحرص مصالح وزارة الداخلية على بذل كل المجهودات في نطاق اختصاصها لتقديم الدعم لهما.جدير بالذكر أنه تمّ اختطاف الصحفي سفيان الشورابي وزميله المصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا يوم 8 سبتمبر 2014 من قبل مجموعة مسلحة أثناء قيامهما بمهمّة صحفية. وتتضارب منذ ذلك الحين الأنباء حول مكان تواجدهما ومصيريهما.