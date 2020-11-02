   Farid - زمان يا حب  

وزير الداخلية يستقبل سامي القطاري والد المصور الصحفي نذير القطاري

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 17:55 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - استقبل صباح اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2020 وزير الداخلية توفيق شرف الدين سامي القطاري والد المصور الصحفي "نذير القطاري".

وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ الداخلية , فرصة تفاعل من خلالها الوزير مع مشاغل عائلتي الصحفيين "نذير القطاري وسفيان الشورابي" مؤكدا تعاطفه الشخصي وحرص مصالح وزارة الداخلية على بذل كل المجهودات في نطاق اختصاصها لتقديم الدعم لهما.



جدير بالذكر أنه تمّ اختطاف الصحفي سفيان الشورابي وزميله المصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا يوم 8 سبتمبر 2014 من قبل مجموعة مسلحة أثناء قيامهما بمهمّة صحفية. وتتضارب منذ ذلك الحين الأنباء حول مكان تواجدهما ومصيريهما.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214285



En continu

Toutes les news
.
.

الاثنين 02 نوفمبر 2020 | 16 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:17
19°
 24° % 72 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-1624°-1624°-1626°-1727°-18
  • Avoirs en devises
    21100,7

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,24526 DT        1$ =2,76115 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   734,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة