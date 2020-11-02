منجي الرحوي: قدم الغرياني لن تطأ البرلمان مهما حدث

النهضة تمارس ضغوطات لمنع نقلة البشير العكرمي

أكد النائب منجي الرحوي ضيف برنامج بولتيكا على اذاعة جوهرة اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 أن محمد الغرياني كان أمينا عاما للتجمع في اخر مراحله و متهم وله عديد القضايا المتعلقة بالفساد السياسي ولا يمكنه بأي حال أن يكون طرفا في ملف المصالحة.و أضاف أن تعيين الغرياني باعتباره مستشارا في موضوع المصالحة الذي هو معني بها ليس منطقيا لأنه كان ركيزة من ركائز منظومة حكم بن علي و لن يكون وجها من وجوه الحل في موضوع بخطورة ملف المصالحة حسب قوله.و أوضح الرحوي أن الغرياني أحد التجمعيين الذين قاموا بالتطبيع مع الإخوان و إقحام أنفسهم في تحالفات دائمة قائمة على المصلحة الخاصة مؤكدا أنه لن يسمح للغرياني بدخول البرلمان و لا بمباشرة مهامه من قبل النواب الذي رفضوا أغلبهم هذا التعيين.و أشار الرحوي إلى أن الغنوشي ليس من حقه تعيين محمد الغرياني في البرلمان وإذا كان يريده فعليه أن يوظفه في جزبه مشددا على أن قدم الغرياني لن تطأ البرلمان باعتباره مستشارا في ملف المصالحة مهما حدث و سيتم القيام بكل أشكال الاحتجاج و الرفض لمنع حدوث ذلك.من ناحية أخرى أكد الرحوي أن قرار نقلة البشير العكرمي المعروف بدوره في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي من خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يرق للنهضة.و أوضح الرحوي أن هناك ضغوطات تمارس على المجلس الأعلى للقضاء الذي سيحسم غدا في قرار النقلة من أجل ابطال القرار و إلغائه.و أضاف الرحوي أن النهضة تقوم بمساع محمومة لبسط يدها على القضاء و نصرة البشير العكرمي الذي اعترض بدوره على قرار ترقيته و طالب بإبقائه في منصبه.و أشار النائب إلى أن مساعي النهضة تأتي في صميم المحاولات من أجل بسط اليد و إحكام القبضة على القضاء كمؤسسة مستقلة مذكرا بإعفاء 88 قاض سنة 2012 دون ملفات من قبل وزير العدل انذاك نور الدين البحيري معتبرا أنها كانت الخطوة الأولى التي بسطت بها النهضة نفوذها على القضاء وفق قوله.المصدر جوهرة