   Farid - زمان يا حب  

محمد الغرياني يستقيل من تحيا تونس للالتحاق بديوان رئيس مجلس النواب

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 13:08 قراءة: 0 د, 12 ث
أكد القيادي في حزب حركة 'تحيا تونس' محمد الغرياني في تصريح لاذاعة موزاييك الاثنين 2 نوفمبر 2020 استقالته من الحزب وذلك بعد تعيينه في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مكلفا باستكمال العدالة الانتقالية وبملف المصالحة الوطنية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214258

Petroabbes  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 59m |           

Essoltan  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 13h 45m |           
MABROUK ...
mais "ya thnoubi" , comment ça va finir cette pirouette du cheikh "le capricieux" rached GHANNOUCHI .



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