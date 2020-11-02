محمد الغرياني يستقيل من تحيا تونس للالتحاق بديوان رئيس مجلس النواب

أكد القيادي في حزب حركة 'تحيا تونس' محمد الغرياني في تصريح لاذاعة موزاييك الاثنين 2 نوفمبر 2020 استقالته من الحزب وذلك بعد تعيينه في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مكلفا باستكمال العدالة الانتقالية وبملف المصالحة الوطنية.



