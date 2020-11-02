أكد القيادي في حزب حركة 'تحيا تونس' محمد الغرياني في تصريح لاذاعة موزاييك الاثنين 2 نوفمبر 2020 استقالته من الحزب وذلك بعد تعيينه في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مكلفا باستكمال العدالة الانتقالية وبملف المصالحة الوطنية.
محمد الغرياني يستقيل من تحيا تونس للالتحاق بديوان رئيس مجلس النواب
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