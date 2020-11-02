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Le parisien: الرئيس قيس سعيد يتعهد لماكرون بتسهيل الترحيل القسري لتونسيين من فرنسا

وزير الداخلية الفرنسية
Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 09:09 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - أكدت الأحد 1 نوفمبر، صحيفة Le parisien ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تعهّد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتسهيل الترحيل القسري لتونسيين من فرنسا.

وأوضحت الصحيفة ان الرئيس قيس سعيد وخلال الاتصال الهاتفي الذي جمعه أول أمس السبت بماكرون ، التزم بتسهيل منح التراخيص القنصلية للمهاجرين المعنيين مشيرة الي ان هذه التصاريح ضرورية للقيام بعملية الترحيل.


وبيّنت الصحيفة الفرنسية أن هذه المسألة ستكون محور زيارة وزير الداخلية الفرنسية الي تونس نهاية الأسبوع الجاري والتي سيلتقي خلالها نظيره التونسي.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 214236

Slimene  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 12h 25m |           
@ Afarit.إحمد ربي فرنسا ما بعثتش عسكرها لتونس.آلقانون العالمي يسمح بإستعمال القوة العسكرية في هذه الحالات.تونس وحكومتها في وضع صعب أمام فرنسا وألمانيا لأن تونسيون قاموا بأبشع العمليات في هاذين البلدين.حتى الجزاءر والمغرب في نفس الوضع

Cartaginois2011  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 10h 52m |           
على الحكومة،عند مقابلة هذا الوزير،التاكيد على تطبيق القوانين الدولية،واحترام سيادة الدول،والابتعاد عن الاملاءات،ومدّ الجانب الفرنسي بالمعطيات الصحيحة التي توصّل لها الامن التونسي في ما يخص المواضيع المشتركة

Afarit  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 10h 23m |           
ماذا تنتظرون ممن أوصله الصهاينة إلأى الرئاسة؟
الكثير لن يصدق
طيب: هل حدث وأن كشف الصهاينة عميلا لهم؟ دحلان نموذا وإلى اليوم لم يعترفوا بعمنالته
في الدورة الإولى للإنتخابات الرئاسية صمت الصهاينة وفي الثانية تحركوا وأعلن عميل الموساد
آري بن ميناشي أن بينهم والقروي شراكحة لمساعدته على الفوز في الرئاسة
هذا الإعلان يخدم مصلحة من؟؟
فكروا جيدا

Sarramba  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 09h 31m |           
الْعَمِيلُ على عَهْدِه... لا يعملها الطّاغية المخلوع
حسبنا الله و نعم الوكيل



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