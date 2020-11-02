Le parisien: الرئيس قيس سعيد يتعهد لماكرون بتسهيل الترحيل القسري لتونسيين من فرنسا

باب نات - أكدت الأحد 1 نوفمبر، صحيفة Le parisien ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تعهّد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتسهيل الترحيل القسري لتونسيين من فرنسا.
وأوضحت الصحيفة ان الرئيس قيس سعيد وخلال الاتصال الهاتفي الذي جمعه أول أمس السبت بماكرون ، التزم بتسهيل منح التراخيص القنصلية للمهاجرين المعنيين مشيرة الي ان هذه التصاريح ضرورية للقيام بعملية الترحيل.
وبيّنت الصحيفة الفرنسية أن هذه المسألة ستكون محور زيارة وزير الداخلية الفرنسية الي تونس نهاية الأسبوع الجاري والتي سيلتقي خلالها نظيره التونسي.
وأوضحت الصحيفة ان الرئيس قيس سعيد وخلال الاتصال الهاتفي الذي جمعه أول أمس السبت بماكرون ، التزم بتسهيل منح التراخيص القنصلية للمهاجرين المعنيين مشيرة الي ان هذه التصاريح ضرورية للقيام بعملية الترحيل.
وبيّنت الصحيفة الفرنسية أن هذه المسألة ستكون محور زيارة وزير الداخلية الفرنسية الي تونس نهاية الأسبوع الجاري والتي سيلتقي خلالها نظيره التونسي.
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