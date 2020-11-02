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وديع الجريئ: الرئيس قيس سعيد له موقف متوتر مني بسبب ملف كأس تونس"

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 06:17 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - قال رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ في حوار ببرنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة أنه علم بوجود توتر مع رئاسة الجمهورية بسبب ملف كأس تونس.
وقال الجريئ " الرئيس قيس سعيد يعتقد بأن لي موقف ضده بسبب تغيير اسم كأس رئيس الجمهورية بكأس تونس".
واضاف " تغيير الاسم ليس جديدا واطلاق اسم بورقيبة على الكأس الأخيرة التي اقيمت في المنستير جاءت بسبب عشرينية ذكرى وفاته".
واكد الجريئ انه لا توجد علاقة بالرئيس قيس سعيد على خلاف علاقته القوية بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.




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