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القلعة الصغرى – حجز كمية من القطع الأثرية النادرة

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 18:35 قراءة: 0 د, 20 ث
داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 31 أكتوبر 2020 منزلا بجهة القلعة الصغرى وحجزت 168 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية وقطعتين من الحجر السداسي النادر.

بالتحري مع صاحب المنزل إعترف أنه تم العثور على القطع الأثرية بجهة العلا من ولاية القيروان ويعتزم التفريط فيها بالبيع في وقت لاحق.


ووفق بلاغ الداخلية, أذنت النيابة العمومية بحجز القطع الأثرية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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