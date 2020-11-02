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زيتون: انسحبت من مؤسسات النهضة وقد أبعث حزبا جديدا

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 10:41 قراءة: 0 د, 57 ث
قال وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق والمستقيل من مجلس شورى حركة النهضة، لطفي زيتون، إنه انسحب من كل مؤسسات حركة النهضة.

وأضاف لطفي زيتون، خلال استضافته، صباح اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2020، في ماتينال اذاعة شمس، أنه قد يؤسس حزبا جديدا.


وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية تاسيس حزب جديد، قال زيتون "كل شيء وارد نحن واستجابة الساحة السياسية".

النهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تخص الشعب
وقال زيتون "نحن في منعرج خطير والنهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تخص الشعب".

وأوضح لطفي زيتون أن تونس في منعرج خطير وحتى المكاسب اصبحت مهددة منها حرية التعبير والديمقراطية.

وأبرز زيتون أن النهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تهم الشعب التونسي مصرحا "النهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تهم الناس، من سيحكم الحزب".

لا أرى النهضة هي المكان الطبيعي الذي سيقدم بالبلاد
وقال وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق لطفي زيتون "لا أرى النهضة هي المكان الطبيعي الذي سيقدم بالبلاد بهذا الشكل".

وأضاف لطفي زيتون أنهم ارتكبوا عدة أخطاء سياسية بينها إضاعة فرصة حكومة الحبيب الجملي من خلال سوء اختيار الشخضية التي تقود البلاد والإطاحة بحكومة الياس الفخفاخ.

كما أوضح أن الفخفاخ هو المسؤول عن إسقاط الحكومة بسوء تصرفه وعناده.



Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 214183

Kingoflove  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 14h 57m |           
الأحزاب في تونس كيف تعليم الصنعة عامين وحل حانوت وحدك

Essoltan  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 14h 05m |           

Potentialside  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 13h 27m |           
الغرياني له مكان في النهضة و زيتون باختلافه منبوذ ...انها اخلاق زرقاء قادت تونس لعشر سنوات الى ....

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 11h 36m |           
كنت نصحته بحزب عبير وكان من الممكن ان يجد فيه راحة نفسية وغنائم كثيرة
وتكوبنه لحزب سيعرفه بحجمه الحقيقي وربما الصدمة ستعيده لواقع الحياة

Cartaginois2011  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 11h 00m |           
اظن انه منذ اكثر من خمس سنين وهو يعمل خارج هياكل حزبه،فماذا ستغير هذه الاستقالة؟لا شئ،او ربما اكثر راحة و انسجام و اقل مشكل في حزبه

Ahmed01  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 15h 32m |           
ويلٌ لكلّ مُستقيل / منشقّ عن النهضة من الذباب الأزرق
وكان الله في عونه من قدحٍ وهجاء

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 31 Octobre 2020 à 22h 31m |           
مبروك على النهضة وارجو انه لا يعود
انصحه الالتحاق بعبير موسي فهو فكريا اقرب السياسيين لها

Sarramba  (France)  |Samedi 31 Octobre 2020 à 21h 23m |           
ريح الصد يهز ما يرد



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