زيتون: انسحبت من مؤسسات النهضة وقد أبعث حزبا جديدا

النهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تخص الشعب

لا أرى النهضة هي المكان الطبيعي الذي سيقدم بالبلاد

قال وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق والمستقيل من مجلس شورى حركة النهضة، لطفي زيتون، إنه انسحب من كل مؤسسات حركة النهضة.وأضاف لطفي زيتون، خلال استضافته، صباح اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2020، في ماتينال اذاعة شمس، أنه قد يؤسس حزبا جديدا.وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية تاسيس حزب جديد، قال زيتون "كل شيء وارد نحن واستجابة الساحة السياسية".وقال زيتون "نحن في منعرج خطير والنهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تخص الشعب".وأوضح لطفي زيتون أن تونس في منعرج خطير وحتى المكاسب اصبحت مهددة منها حرية التعبير والديمقراطية.وأبرز زيتون أن النهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تهم الشعب التونسي مصرحا "النهضة تتلهى بمشاكل جزئية لا تهم الناس، من سيحكم الحزب".وقال وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق لطفي زيتون "لا أرى النهضة هي المكان الطبيعي الذي سيقدم بالبلاد بهذا الشكل".وأضاف لطفي زيتون أنهم ارتكبوا عدة أخطاء سياسية بينها إضاعة فرصة حكومة الحبيب الجملي من خلال سوء اختيار الشخضية التي تقود البلاد والإطاحة بحكومة الياس الفخفاخ.كما أوضح أن الفخفاخ هو المسؤول عن إسقاط الحكومة بسوء تصرفه وعناده.