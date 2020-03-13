   Abdelwahab - عبد الوهاب  

وزارة الشؤون المحلية: تعيين نجيب الخلفاوي رئيس ديوان

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
قراءة: 0 د, 34 ث

باب نات - تعلم وزارة الشؤون المحلية انه تم تعيين اليوم 13 مارس 2020 نجيب الخلفاوي رئيس ديوان و في ما يلي لمحة عن سيرته الذاتية :

-متحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة بتونس
-مستشار المصالح العمومية

--مدير عام و مكلف بمأمورية برئاسة الحكومة (حاليا)
-متحصل على شهادة المعهد الدفاع الوطني (IDN) في الدورة الوطنية عدد 30
- متحصل على شهادة تكوين من معهد القيادة بالمدرسة الوطنية للإدارة
-رئيس ديوان رئيس الحكومة (2012)
-نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
-عضو بالمكتب الجهوي للاتحاد التونسي للإعاقة والمتخلفين ذهنيا ببن عروس
كما شغل خطة بالقطاع الخاص بمجمع شركات فونيكس ميكانو السويسرية بتونس

  
  
  

rtt-4318749ebd39b68405607b79b6da570c-2020-03-13 12:27:01






0 de 0 commentaires pour l'article 199719



En continu

الجمعة 13 مارس 2020 | 18 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
24°
 28° % 36 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
28°-1320°-1119°-1021°-1119°-12
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Abdelwahab - عبد الوهاب
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199719|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité