وزارة الشؤون المحلية: تعيين نجيب الخلفاوي رئيس ديوان

Vendredi 13 Mars 2020



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باب نات

- تعلم وزارة الشؤون المحلية انه تم تعيين اليوم 13 مارس 2020 نجيب الخلفاوي رئيس ديوان و في ما يلي لمحة عن سيرته الذاتية :-متحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة بتونس-مستشار المصالح العمومية--مدير عام و مكلف بمأمورية برئاسة الحكومة (حاليا)-متحصل على شهادة المعهد الدفاع الوطني (IDN) في الدورة الوطنية عدد 30- متحصل على شهادة تكوين من معهد القيادة بالمدرسة الوطنية للإدارة-رئيس ديوان رئيس الحكومة (2012)-نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك-عضو بالمكتب الجهوي للاتحاد التونسي للإعاقة والمتخلفين ذهنيا ببن عروسكما شغل خطة بالقطاع الخاص بمجمع شركات فونيكس ميكانو السويسرية بتونس