وزارة الشؤون المحلية: تعيين نجيب الخلفاوي رئيس ديوان

Vendredi 13 Mars 2020
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باب نات - تعلم وزارة الشؤون المحلية انه تم تعيين اليوم 13 مارس 2020 نجيب الخلفاوي رئيس ديوان و في ما يلي لمحة عن سيرته الذاتية :
-متحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة بتونس
-مستشار المصالح العمومية
--مدير عام و مكلف بمأمورية برئاسة الحكومة (حاليا)
-متحصل على شهادة المعهد الدفاع الوطني (IDN) في الدورة الوطنية عدد 30
- متحصل على شهادة تكوين من معهد القيادة بالمدرسة الوطنية للإدارة
-رئيس ديوان رئيس الحكومة (2012)
-نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
-عضو بالمكتب الجهوي للاتحاد التونسي للإعاقة والمتخلفين ذهنيا ببن عروس
كما شغل خطة بالقطاع الخاص بمجمع شركات فونيكس ميكانو السويسرية بتونس
باب نات - تعلم وزارة الشؤون المحلية انه تم تعيين اليوم 13 مارس 2020 نجيب الخلفاوي رئيس ديوان و في ما يلي لمحة عن سيرته الذاتية :
-متحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة بتونس
-مستشار المصالح العمومية
--مدير عام و مكلف بمأمورية برئاسة الحكومة (حاليا)
-متحصل على شهادة المعهد الدفاع الوطني (IDN) في الدورة الوطنية عدد 30
- متحصل على شهادة تكوين من معهد القيادة بالمدرسة الوطنية للإدارة
-رئيس ديوان رئيس الحكومة (2012)
-نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
-عضو بالمكتب الجهوي للاتحاد التونسي للإعاقة والمتخلفين ذهنيا ببن عروس
كما شغل خطة بالقطاع الخاص بمجمع شركات فونيكس ميكانو السويسرية بتونس
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Abdelwahab - عبد الوهاب