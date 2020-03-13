على قناة الجنوبية: مواطن يعالج فيروس كورونا من خلال التواصل مع الملائكة !

Vendredi 13 Mars 2020



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بثت قناة الجنوبية في برنامج بلا قناع تقريرا مصورا ادعى فيه مواطن تونسي أن باستطاعته علاج فيروس كورونا.وقال المواطن " أنا أعالج فيروس كورونا من خلال الاتصال بالملائكة وتحديد مكان الداء ثم التعريف بالدواء"، مضيفا " إلّي موش مصّدق ما عليه كان يجرّب".واستنكر المواطن تهميشه وعدم الاصغاء اليه لأنه يمتلك العلاج.