   Abdelwahab - عبد الوهاب  

على قناة الجنوبية: مواطن يعالج فيروس كورونا من خلال التواصل مع الملائكة !

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
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بثت قناة الجنوبية في برنامج بلا قناع تقريرا مصورا ادعى فيه مواطن تونسي أن باستطاعته علاج فيروس كورونا.
وقال المواطن " أنا أعالج فيروس كورونا من خلال الاتصال بالملائكة وتحديد مكان الداء ثم التعريف بالدواء"، مضيفا " إلّي موش مصّدق ما عليه كان يجرّب".
واستنكر المواطن تهميشه وعدم الاصغاء اليه لأنه يمتلك العلاج.




  
  
  

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