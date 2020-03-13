بسبب كورونا: عقد القران في البلدية لا يحضره إلا الزوجيْن والشاهديْن

Vendredi 13 Mars 2020



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قرّرت بلدية غمراسن من ولاية تطاوين أنه وبداية من اليوم الجمعة 13 مارس، الاقتصار على حضور الزوجيّن والشاهديْن خلال عقد القران.وأكّدت البلدية أن هذا الاجراء يأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة بالمنطقة البلدية وضمن الإجراءات الوقائية لحماية صحة المواطنين.وفي مداخلة صباح الجمعة 13 مارس على أمواج موزاييك، دعت رئيسة البلدية ألفة قديدي بقية البلديات الي الاقتداء بهذا الاجراء حفاظا على صحة المواطن.