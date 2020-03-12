في جلسة عمل بين الوزير ومستشاري نزاعات الدّولة: ايلاء جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المكانة التي تليق به

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - أكّد غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم جمعته بإطارات الإدارة العامة لنزاعات الدّولة يتقدّمهم المكلف العام بنزاعات الدولة الشادلي الرحماني على أهمية هذا الجهاز في الدفاع على مصالح الدولة والحفاظ على المال العام معتبرا أن هذا السلك يزخر بالكفاءات التي تعمل في خدمة الوطن والمواطن على حد السواء.
وشدّد الوزير خلال هذه الجلسة على ضرورة التفكير في إعداد مشروع نظام أساسي لسلك المستشارين المقرّرين لنزاعات الدّولة يأخذ بعين الاعتبار المكانة التي يجب أن تحتلّها هذه المؤسسة الاعتبارية والتي تمثّل أحد الركائز المؤسساتية الهامة للدّولة في الحفاظ على حقوق الدّولة ومكافحة الفساد مهما كان مأتاه ، وذلك بالنظر إلى حجم العمل الموكول لها والصعوبات المادية والبشرية التي تعترضها في أداء مهامها الكبرى على أكمل وجه. وأضاف الشواشي بأن هذا المشروع يندرج ضمن الأولويات الكبرى في برنامجه الإصلاحي.
كما تعهّد الوزير بايلاء مسألة التكوين الخاصة بالمستشارين الاهتمام الكامل في قادم الأيام والعمل أيضا على حلّ الإشكاليات المتعلقة بالمسار المهني للمستشارين وتعزيز العمل التشاركي بين سلطة الإشراف والمستشارين وفق التوجه الإصلاحي الذي أعلن عنه الشواشي منذ استلامه للوزارة مؤكدا بالخصوص على ضرورة تطوير الأداء داخل جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة في مختلف المسؤوليات والاختصاصات ، وتقاسم التضحيات بحكم أن المرحلة الجديدة تقتضي ذلك من أجل بناء الدّولة العصرية.
باب نات - أكّد غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم جمعته بإطارات الإدارة العامة لنزاعات الدّولة يتقدّمهم المكلف العام بنزاعات الدولة الشادلي الرحماني على أهمية هذا الجهاز في الدفاع على مصالح الدولة والحفاظ على المال العام معتبرا أن هذا السلك يزخر بالكفاءات التي تعمل في خدمة الوطن والمواطن على حد السواء.
وشدّد الوزير خلال هذه الجلسة على ضرورة التفكير في إعداد مشروع نظام أساسي لسلك المستشارين المقرّرين لنزاعات الدّولة يأخذ بعين الاعتبار المكانة التي يجب أن تحتلّها هذه المؤسسة الاعتبارية والتي تمثّل أحد الركائز المؤسساتية الهامة للدّولة في الحفاظ على حقوق الدّولة ومكافحة الفساد مهما كان مأتاه ، وذلك بالنظر إلى حجم العمل الموكول لها والصعوبات المادية والبشرية التي تعترضها في أداء مهامها الكبرى على أكمل وجه. وأضاف الشواشي بأن هذا المشروع يندرج ضمن الأولويات الكبرى في برنامجه الإصلاحي.
كما تعهّد الوزير بايلاء مسألة التكوين الخاصة بالمستشارين الاهتمام الكامل في قادم الأيام والعمل أيضا على حلّ الإشكاليات المتعلقة بالمسار المهني للمستشارين وتعزيز العمل التشاركي بين سلطة الإشراف والمستشارين وفق التوجه الإصلاحي الذي أعلن عنه الشواشي منذ استلامه للوزارة مؤكدا بالخصوص على ضرورة تطوير الأداء داخل جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة في مختلف المسؤوليات والاختصاصات ، وتقاسم التضحيات بحكم أن المرحلة الجديدة تقتضي ذلك من أجل بناء الدّولة العصرية.
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Par:Mahdibey ( )
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