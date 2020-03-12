رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل المدير العام للتلفزة الوطنيّة: تثمين جهود الإعلام العمومي وتطوير تغطية الأنشطة البرلمانيّة

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 12 مارس 2020 الأسعد الداهش الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة.
واستعرض الرئيس المدير العام للتلفزة التونسيّة مشاريع وبرامج تطوير البث التلفزي العمومي، وفي صدارتها تحويل القناة الوطنية الثانية إلى قناة إخباريّة وبعث قناة برلمانيّة.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب العمل الذي تقدّمه التلفزة الوطنية بقناتيها الأولى والثانية لإنارة الرأي العام حول أشغال المؤسّسة التشريعيّة، مؤكّدا على أهمية الإعلام العمومي في أن يكون قاطرة لتطوير الإعلام التونسي.
كما أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة دعم الحياد والتوازن في ما تقدّمه القناتين الاولى والثانية من تغطيات وبرامج حوارية وإخباريّة وأهمية إبراز الجوانب الإيجابية في العمل البرلماني وهي كثيرة تستحق التغطية.
كما عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن استعداد المجلس للتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات الهادفة الى تطوير الإعلام العمومي والإعلام الوطني عمومًا.
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 12 مارس 2020 الأسعد الداهش الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة.
واستعرض الرئيس المدير العام للتلفزة التونسيّة مشاريع وبرامج تطوير البث التلفزي العمومي، وفي صدارتها تحويل القناة الوطنية الثانية إلى قناة إخباريّة وبعث قناة برلمانيّة.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب العمل الذي تقدّمه التلفزة الوطنية بقناتيها الأولى والثانية لإنارة الرأي العام حول أشغال المؤسّسة التشريعيّة، مؤكّدا على أهمية الإعلام العمومي في أن يكون قاطرة لتطوير الإعلام التونسي.
كما أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة دعم الحياد والتوازن في ما تقدّمه القناتين الاولى والثانية من تغطيات وبرامج حوارية وإخباريّة وأهمية إبراز الجوانب الإيجابية في العمل البرلماني وهي كثيرة تستحق التغطية.
كما عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن استعداد المجلس للتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات الهادفة الى تطوير الإعلام العمومي والإعلام الوطني عمومًا.
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Par:AlHawa (Germany )
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