رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 12 مارس 2020 بقصر قرطاج الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار زايد بن عويضة.
وتمّ خلال اللقاء بحث سبل مساهمة مجموعة أبو ظبي للاستثمار في تطوير الاستثمارات في تونس بما في ذلك المدينة الصحية والمناطق الحرة. كما تمّت مناقشة تصوّرات عدد من المشاريع التنموية خاصّة منها ذات البعد الاجتماعي.
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 12 مارس 2020 بقصر قرطاج الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار زايد بن عويضة.
وتمّ خلال اللقاء بحث سبل مساهمة مجموعة أبو ظبي للاستثمار في تطوير الاستثمارات في تونس بما في ذلك المدينة الصحية والمناطق الحرة. كما تمّت مناقشة تصوّرات عدد من المشاريع التنموية خاصّة منها ذات البعد الاجتماعي.
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