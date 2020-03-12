وزيرة العدل تزور سجن النساء بمنوبة وتطمئن على الوضع الصحي به ومدى التقيّد بالتدابير الوقائية

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - أدّت وزيرة العدل ثريا الجريبي ظهر اليوم زيارة عمل إلى سجن النساء بمنوبة، أين اطمأنت الوزيرة على الوضع الصحي بالوحدة السجنية وتفقّدت مدى تقيّد إدارة السجن بالتراتيب والإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل سلطة الإشراف للتوقّي من انتشار فيروس "كورونا".
وأوصت ثريا الجريبي بضرورة توخي أقصى درجات اليقظة في تنفيذ التدابير الوقائية وتكثيف مجهودات التوعية و التحسيس بقواعد النظافة والتطهير لمختلف الفضاءات.
كما تابعت وزيرة العدل انخراط السجينات في برامج التكوين والتدريب في عدد من الورشات كالحلاقة والخياطة وصناعة الحلويات، إلى جانب زيارة فضاء الأم والطفل والاطمئنان على ظروف إيداع الأمهات و أبنائهن وآليات الإحاطة النفسية المتوفرة لهم.
باب نات - أدّت وزيرة العدل ثريا الجريبي ظهر اليوم زيارة عمل إلى سجن النساء بمنوبة، أين اطمأنت الوزيرة على الوضع الصحي بالوحدة السجنية وتفقّدت مدى تقيّد إدارة السجن بالتراتيب والإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل سلطة الإشراف للتوقّي من انتشار فيروس "كورونا".
وأوصت ثريا الجريبي بضرورة توخي أقصى درجات اليقظة في تنفيذ التدابير الوقائية وتكثيف مجهودات التوعية و التحسيس بقواعد النظافة والتطهير لمختلف الفضاءات.
كما تابعت وزيرة العدل انخراط السجينات في برامج التكوين والتدريب في عدد من الورشات كالحلاقة والخياطة وصناعة الحلويات، إلى جانب زيارة فضاء الأم والطفل والاطمئنان على ظروف إيداع الأمهات و أبنائهن وآليات الإحاطة النفسية المتوفرة لهم.
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Par:AlHawa (Germany )
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