   Najet - أه لو بيعرف  

وزيرة العدل تزور سجن النساء بمنوبة وتطمئن على الوضع الصحي به ومدى التقيّد بالتدابير الوقائية

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث

باب نات - أدّت وزيرة العدل ثريا الجريبي ظهر اليوم زيارة عمل إلى سجن النساء بمنوبة، أين اطمأنت الوزيرة على الوضع الصحي بالوحدة السجنية وتفقّدت مدى تقيّد إدارة السجن بالتراتيب والإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل سلطة الإشراف للتوقّي من انتشار فيروس "كورونا".

وأوصت ثريا الجريبي بضرورة توخي أقصى درجات اليقظة في تنفيذ التدابير الوقائية وتكثيف مجهودات التوعية و التحسيس بقواعد النظافة والتطهير لمختلف الفضاءات.


كما تابعت وزيرة العدل انخراط السجينات في برامج التكوين والتدريب في عدد من الورشات كالحلاقة والخياطة وصناعة الحلويات، إلى جانب زيارة فضاء الأم والطفل والاطمئنان على ظروف إيداع الأمهات و أبنائهن وآليات الإحاطة النفسية المتوفرة لهم.

  
  
  

rtt-964c3ecb8fee489894604ba46410c0ae-2020-03-12 16:39:00






0 de 0 commentaires pour l'article 199669



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1124°-1219°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Najet - أه لو بيعرف
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199669|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires