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وزير الشؤون الخارجية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس المصري

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - بتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجيّة، نور الدين الريّ، اليوم الخميس 12 مارس 2020، بمقر الوزارة ياسر عثمان المبعوث الخاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محملا برسالة كتابية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد وزير الشؤون الخارجية وفق بلاغ للخارجية , على أواصر الأخوة والطابع المتميز للعلاقات التي تجمع تونس ومصر، وحرص البلدين على مزيد الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.


كما مثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى الجهود المبذولة لدفع العمل العربي المشترك والتشاور حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

  
  
  

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