في لقاءه بالعميد شوقي الطبيب، محمد سليم العزابي يؤكد أن الحوكمة ومقاومة الفساد من أولويات عمل الوزارة

Jeudi 12 Mars 2020



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باب نات

- انعقدت صباح اليوم جلسة عمل خصصت لتقديم برنامج العمل السنوي لسنة 2020 لفريق العمل المشترك بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وترأس الجلسة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي والعميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة وبحضور أعضاء فريق العمل المشترك.وبين الوزير بالمناسبة أن تكريس الحوكمة الناجعة والشفافية في كافة مجالات نشاط الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف تمثل أولوية وهدفا لا محيد عنه، معربا في هذا السياق عن الحرص لتوفير كل متطلبات إنجاح عمل الفريق المشترك.كما ركز الوزير على أهمية المتابعة والتقييم، مقترحا تنظيم لقاءات دورية للاطلاع على مدى تقدم أعمال الفريق والتعرف على الصعوبات المعترضة للعمل على تذليلها، مؤكدا الحرص على أن يكون التعاون بين الوزارة والهيئة أنموذجا لشراكة حقيقية، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.من جانبه أعرب العميد شوقي الطبيب، عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مصالح الوزارة لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، مشيرا أن تعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير آلياتها تمثل شروطا أساسية لمقاومة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطن وهياكل الدولة.وأعرب رئيس الهيئة عن استعداده لتقديم كل الدعم للفريق المشترك حتى ينفذ برنامج عمله في أحسن الظروف وطبقا للرزنامة التي تم الاتفاق بشأنها.