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نابل: حادث مروع بين شاحنة عسكرية وسيارة تاكسي

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - شهدت الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي قليبية و الهوارية على مستوى كركوان حادث مروع تمثل في تصادم سيارة تاكسي بشاحنة تابعة للجيش الوطني
ولم تسجل اي خسائر بشرية تذكر حسب اخر المعطيات.


  
  
  

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