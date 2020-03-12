نابل: حادث مروع بين شاحنة عسكرية وسيارة تاكسي

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - شهدت الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي قليبية و الهوارية على مستوى كركوان حادث مروع تمثل في تصادم سيارة تاكسي بشاحنة تابعة للجيش الوطني
ولم تسجل اي خسائر بشرية تذكر حسب اخر المعطيات.
باب نات - شهدت الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي قليبية و الهوارية على مستوى كركوان حادث مروع تمثل في تصادم سيارة تاكسي بشاحنة تابعة للجيش الوطني
ولم تسجل اي خسائر بشرية تذكر حسب اخر المعطيات.
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