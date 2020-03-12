   Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب  

إحباط محاولة تهريب 77 كبسولة من مخدر القنب الهندي بمطار تونس قرطاج

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - استهدف فريق التفتيش الأمني التابع لمحافظة شرطة الحدود مساء أمس الأربعاء 11 مارس 2020 ثلاث مسافرين قادمين من مطار الدار البيضاء، لوحظت عليهم علامات الارتباك، وباحالتهم إلى فرقة تفتيش المسافرين التابعة للمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج تم اخضاعهم للتفتيش الدقيق والتحقيق معهم مما أفضى إلى اعترافهم بابتلاع كل منهم لكمية من كبسولات المادة المخدرة.

وقد تولوا على عين المكان تحت المتابعة الصحية إنزال عدد من هذه الكبسولات بلغ 77 قطعة تزن إجمالا 837 غرام.
تم تحرير محضر في الغرض وإحالة المشتبه بهم إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة إجراءات التتبع.


  
  
  

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