   Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب  

تفعيل العمل المشترك بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد محور لقاء غازي الشواشي وشوقي الطبيب

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - التقى غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء أمس الأربعاء 11 مارس 2018، بمكتبه شوقي الطبيب ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجرى الحديث حول أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة و تعزيز قيم النزاهة و إرساء قواعد الشفافية في الهياكل التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الوزارة و الهيئة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.


كما تم التركيز على ضرورة تفعيل فريق عمل مشترك بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية للفصل في عدة ملفات مشتركة بين الطرفين .

وللتذكير فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أكتوبر2018 وذلك استنادا للفصلين 10 و15 من الدستور اللذين ينصّان على حرص الدولة على حسن التصرف في المال العام و استمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة وكذلك تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

  
  
  

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  Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب
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