تفعيل العمل المشترك بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد محور لقاء غازي الشواشي وشوقي الطبيب

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - التقى غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء أمس الأربعاء 11 مارس 2018، بمكتبه شوقي الطبيب ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجرى الحديث حول أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة و تعزيز قيم النزاهة و إرساء قواعد الشفافية في الهياكل التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الوزارة و الهيئة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تم التركيز على ضرورة تفعيل فريق عمل مشترك بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية للفصل في عدة ملفات مشتركة بين الطرفين .
وللتذكير فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أكتوبر2018 وذلك استنادا للفصلين 10 و15 من الدستور اللذين ينصّان على حرص الدولة على حسن التصرف في المال العام و استمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة وكذلك تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
باب نات - التقى غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء أمس الأربعاء 11 مارس 2018، بمكتبه شوقي الطبيب ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجرى الحديث حول أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة و تعزيز قيم النزاهة و إرساء قواعد الشفافية في الهياكل التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الوزارة و الهيئة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تم التركيز على ضرورة تفعيل فريق عمل مشترك بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية للفصل في عدة ملفات مشتركة بين الطرفين .
وللتذكير فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أكتوبر2018 وذلك استنادا للفصلين 10 و15 من الدستور اللذين ينصّان على حرص الدولة على حسن التصرف في المال العام و استمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة وكذلك تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
En continu
- Hier 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
- Hier 22:10 أثرياء كورونا ملعونون كما أثرياء الحرب..
- Hier 22:06 التكفير والشّراب.. المرزوقي والائتلاف..
- Hier 21:57 3 دول أوروبية تسجل أول وفاة بكورونا
- Hier 19:54 إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 827 حالة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:26
|15:50
|12:36
|06:34
|05:08
|
19°
|24°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|24°-12
|24°-12
|19°-11
|18°-10
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(110 360) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 526) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 187) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 107) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 175) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 377) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 194) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 009) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 994) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 066) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 106) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 183) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 942) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 632) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 42 184) لقد عرّاها تماما...
( 41 604) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 573) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 449) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 453) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
( 35 195) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: سيف مخلوف يقاضي عبير موسي ويطلب إذنا قضائيا لعرضها على الطب النفسي والذهني بمستشفى الرازي