عصام الشابي: على الشعب ان يتهيا لوجود مئات الاصابات بفيروس كورونا ماناش خارج العالم

Jeudi 12 Mars 2020



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باب نات

- قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة حنبعل انه يستغرب حالة الهلع في الشعب التونسي بسبب فيروس كورونا.واضاف عصام الشابي " هذا الفيروس يصيب كل دول العالم وتونس لن تكون استثناء ابدا لذلك علينا العمل على طريقة مواجهة المرض والعمل على التخفيض من تداعياته".وتابع عصام الشابي " على الشعب ان يتهيا لوجود مئات الحالات وعلى وزارة الصحة ان تعلمه اولا باول مضيفا " لست مطمئنا للحديث حول انتهاء الميزانية المرصودة لمواجهة الفيروس".وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.