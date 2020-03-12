   Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب  

عصام الشابي: على الشعب ان يتهيا لوجود مئات الاصابات بفيروس كورونا ماناش خارج العالم

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة حنبعل انه يستغرب حالة الهلع في الشعب التونسي بسبب فيروس كورونا.
واضاف عصام الشابي " هذا الفيروس يصيب كل دول العالم وتونس لن تكون استثناء ابدا لذلك علينا العمل على طريقة مواجهة المرض والعمل على التخفيض من تداعياته".

وتابع عصام الشابي " على الشعب ان يتهيا لوجود مئات الحالات وعلى وزارة الصحة ان تعلمه اولا باول مضيفا " لست مطمئنا للحديث حول انتهاء الميزانية المرصودة لمواجهة الفيروس".


وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.


  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 199629

Nourammar  (Tunisia)  |Jeudi 12 Mars 2020 à 11h 11m |           
ولاتحمل هم مالم ينزل بك

Nourammar  (Tunisia)  |Jeudi 12 Mars 2020 à 11h 09m |           
مزعمكم في تشاؤم ...باي طريقة لازم ترهبونا وتفجعونا وتوقضنا حتى نومنا ..تسرقولنا حتى لحظات صفاء..المهم تقلقونا..عارفين ثمة فيروس وعارفين عنا سبعة مرضى او لتقل ستة لان اخدهم تماثل للشفاء ..هبونا عالاقل سعداء او لنقل مكتفين بهذا القدر وعايشين ومتاقلمين مع الوضع ..علاش تحبوا تنغصوا علينا العيشة وتخلونا نفكروا في مستقبل اظلم قد لا يكون اظلم وقد يكون فيه الخير والعافية..علاش تحبونا نبكوا على مصيبة مزالت مجاتش..علاش تحبونا نطيحوا قبل الضربة...تحبونا شعب
خواف ...خذوا هذه النصيحة من عند سيد الحكماء سيدنا علي كرم الله وجهه..لا تاسى على مافات ولاتحمل عم مالم ينزل بك..

Karimyousef  (France)  |Jeudi 12 Mars 2020 à 10h 45m |           
كلام الشابي معقول و هي الحقيقة التي ينبغي الاستعداد لمواجهتها في القريب الاجل..هذا الفيروس سيواصل انتشاره في الايام القادمة.

Sarramba  (France)  |Jeudi 12 Mars 2020 à 09h 55m |           
اسمعوا هذا المنجم الطبيب العبقري



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