وزير الداخلية يؤدي زيارة إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني‎

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - أدّى مساء يوم الأربعاء 11 مارس 2020 وزير الداخلية "هشام المشيشي" زيارة إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني، حيث اطلع على سير العمل بمختلف مصالحها.
وقد استعرض الوزير بالمناسبة تشكيلة لمختلف وحدات الحرس الوطني كما تولى وضع اكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء هذا السلك العتيد.
وفي ذات الاطار تفقد وزير الداخلية الوحدة الجوية للحرس الوطني فضلا عن فوج المدرعات وفوج الأنياب وفوج الطلائع بذات السلك.
هذا وأنصت وزير الداخلية إلى مشاغل أعوان وإطارات الحرس الوطني متوجها إليهم بالشكر على ما يقدمونه من مجهودات في سبيل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة في مرجع نظر الإدارة العامة للحرس الوطني كما دعاهم لمواصلة الاضطلاع بمهامهم ومزيد البذل والعطاء.
باب نات - أدّى مساء يوم الأربعاء 11 مارس 2020 وزير الداخلية "هشام المشيشي" زيارة إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني، حيث اطلع على سير العمل بمختلف مصالحها.
وقد استعرض الوزير بالمناسبة تشكيلة لمختلف وحدات الحرس الوطني كما تولى وضع اكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء هذا السلك العتيد.
وفي ذات الاطار تفقد وزير الداخلية الوحدة الجوية للحرس الوطني فضلا عن فوج المدرعات وفوج الأنياب وفوج الطلائع بذات السلك.
هذا وأنصت وزير الداخلية إلى مشاغل أعوان وإطارات الحرس الوطني متوجها إليهم بالشكر على ما يقدمونه من مجهودات في سبيل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة في مرجع نظر الإدارة العامة للحرس الوطني كما دعاهم لمواصلة الاضطلاع بمهامهم ومزيد البذل والعطاء.
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