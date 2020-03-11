جندوبة: أصحاب سيارات الأجرة "لواج" يدخلون في اضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتنظيم القطاع

Mercredi 11 Mars 2020



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دخل أصحاب سيارات الأجرة بولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، في إضراب مفتوح للتعبير عن رفضهم لمعاليم التأمين المشطة لسياراتهم، وللأساليب والإجراءات التي تتوخاها شركات التأمين، وما يستتبعها من بطء في التعويضات، وتجاهلها لمطالبهم، فضلا على التعبير عن معاناتهم المتعلقة بتراجع عدد السفرات اليومية بسبب وجود منافسة غير قانونية، وعدم تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مطالب بعض العاملين في القطاع لجدولة ديون متخلد بذمتهم.واعتبر، ببوبكر الخزري، صاحب سيارة أجرة تعمل على الخط الرابط بين جندوبة وسوسة، أن اجراءات التأمين المتعلقة على سبيل الذكر بالتعويض بطيئة للغاية وقد تصل إلى 3 سنوات مثل ما حصل معه.وأبرز محرز الطالبي، صاحب سيارة أجرة تعمل على الخط الرابط بين جندوبة وتونس، ان المنافسة غير القانونية اضرت بأصحاب سيارات الأجرة لاسيما وأن الذين يمارسونها يعمدون إلى أساليب مخفيّة ومسالك غير المسالك المعلومة، وفق قوله.وطالب زميلهما، محمد الحولي، بضرورة إلغاء تحديد السن لسيارات الأجرة وتعويضها بشهادة الفحص الفني، وعبّر رشيد العيادي، من جانبه، ان رغبته في تجديد السيارة اصطدمت بعدم موافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جدولة دين متخلد بذمته رغم ابداء استعداده لتقديم كافة الضمانات المستوجبة لذلك.من جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة "لوّاج" بجندوبة، التيجاني الرزقي، أن العاملين في القطاع يعانون صعوبات متعدّدة ومختلفة حالت دون قدرتهم على تأمين التزاماتهم العائلية والمالية، خاصة تجاه البنوك الممولة لسياراتهم.وأكد أن ثقل التعامل الذي تنتهجه شركات التأمين زاد في مثل هذه المعاناة، داعيا الى ضرورة تنظيم هذا القطاع بما يساعد أصحاب سيارات الأجرة على العمل بعيدا عن الضغط والخوف، لاسيما في ظل تراجع لافت لمداخيلهم اليومية، وفق تعبيره.