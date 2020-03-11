تونس: وزارة الشؤون الدينية تدعو الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة

Mercredi 11 Mars 2020



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باب نات

- أصدرت الأربعاء 11 مارس وزارة الشؤون الدينية بيانا دعت من خلاله الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم، وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة.ونصحت الوزارة روّاد المساجد بالوضوء في بيوتهم وإحضار سجادة صلاة خاصة بهم إن أمكن كما دعت القائمين على شؤون المعالم الدّينيّة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى العناية ببيوت الله من حيث التهوئة والنظافة المستمرّة لفضاءات الوضوء.