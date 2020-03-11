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تونس: وزارة الشؤون الدينية تدعو الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - أصدرت الأربعاء 11 مارس وزارة الشؤون الدينية بيانا دعت من خلاله الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم، وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة.
ونصحت الوزارة روّاد المساجد بالوضوء في بيوتهم وإحضار سجادة صلاة خاصة بهم إن أمكن كما دعت القائمين على شؤون المعالم الدّينيّة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى العناية ببيوت الله من حيث التهوئة والنظافة المستمرّة لفضاءات الوضوء.




  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199567

Karimyousef  (France)  |Mercredi 11 Mars 2020 à 14h 33m |           
في فرنسا خطب الجمعة وقع الغاءها في المدن التي سجلت فيها حالات مرض.في تونس ينبغي ايضا الاستغناء مؤقتا عن خطب الجمعة. .على وزارة الصحة ان تأخذ هذا القرار و ليست وزارة الشؤون الدينية.

Sarra2012  (United States)  |Mercredi 11 Mars 2020 à 13h 53m |           
يجب الحرص على استعمال السجادات الخاصة



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