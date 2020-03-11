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تركيبة المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - يعلم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنّه تمّ إنتخاب أعضاء مجلس المجمع للمدة النيابية 2020 – 2021 إثر إنعقاد الجلسة العامة السنوية و الانتخابية يوم 07 مارس 2020.

و بعد اجتماع مجلس المجمع المنتخب يوم 10 مارس 2020، تمّ الاتفاق على توزيع المهام كالآتي:


رئيس المجلس الوطنيز : السيد محمد أنيس عيسى

نائب رئيس المجلس: السيد حافظ بوخريص

الكاتب العام: السيد سفيان الديماسي

كاتب عام مساعد: السيد سعيد النفاتي

أمين مال : السيد بسام بوليلة

أمين مال مساعد : السيد نادر الحاج فرج

نواب الرئيس

السيد محمد المعلول
السيد صفوان فرّوخ
السيدة وسيمة صابر

أعضاء

السيد علي التومي
السيد نوفل فروجة
السيد كريم بوشارب


  
  
  

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