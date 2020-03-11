تركيبة المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

Mercredi 11 Mars 2020



قراءة: 0 د, 43 ث





باب نات

- يعلم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنّه تمّ إنتخاب أعضاء مجلس المجمع للمدة النيابية 2020 – 2021 إثر إنعقاد الجلسة العامة السنوية و الانتخابية يوم 07 مارس 2020.رئيس المجلس الوطنيز : السيد محمد أنيس عيسىنائب رئيس المجلس: السيد حافظ بوخريصالكاتب العام: السيد سفيان الديماسيكاتب عام مساعد: السيد سعيد النفاتيأمين مال : السيد بسام بوليلةأمين مال مساعد : السيد نادر الحاج فرجالسيد محمد المعلولالسيد صفوان فرّوخالسيدة وسيمة صابرالسيد علي التوميالسيد نوفل فروجةالسيد كريم بوشارب