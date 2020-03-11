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القرقوري : تبرئة توفيق بن بريك للمرزوقي 'من الخمر والحمص' تكشف حجم المؤامرة على الثورة

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - قال الياس القرقوري مقدم برنامج "ضد التيار" الذي يبث عبر قناة الزيتونة ان تصريح الكاتب توفيق بن بريك حول اختلاقه لاشاعة " الخمر والحمص" يثبت مدى تاثير الاعلام في نشر الاكاذيب وكذلك مدى تقبل التونسي لتلك الاشاعات.
واضاف الرقوري " الاعلاميون بعد الثورة قاموا بعمل منظم لضرب الثورة ومناضليها وقادتها وذلك في الغرف المظلمة للثورة المضادة".
وتابع القرقوري " اليوم يعترف كثير من الاعلاميين بتورطهم في نشر الاشاعات لكن بعد " ان فات الفوت".



  
  
  

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