وزير الماليّة يلتقي بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - التقى محمد نزار يعيش يوم الثلاثاء 10 مارس بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد.
وأعرب الوزير خلال هذا اللقاء عن حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع النمو ودعم محركاته والرفع في نسق الاستثمار الخاص بما يساعد على خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد في سياق متصل على أهمية تعزيز التواصل مع مختلف الاطراف المتدخلة والمحافظة على استمرارية الحوار بينها من اجل تعزيز الثقة وإيجاد حلول ناجعة لتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات ورقمنتها وتطوير الجانب اللوجستي وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
وبين سمير ماجول من جهته أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. وأعرب عن استعداد الاتحاد لتكثيف التشاور من أجل إيجاد مناخ ملائم للاستثمار يعتمد أساسا على تشجيع الاستثمار وتعزيز العدالة الجبائية وتسهيل الإجراءات وتسريعها والعمل على مقاومة الاقتصاد الموازي.
باب نات - التقى محمد نزار يعيش يوم الثلاثاء 10 مارس بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد.
وأعرب الوزير خلال هذا اللقاء عن حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع النمو ودعم محركاته والرفع في نسق الاستثمار الخاص بما يساعد على خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد في سياق متصل على أهمية تعزيز التواصل مع مختلف الاطراف المتدخلة والمحافظة على استمرارية الحوار بينها من اجل تعزيز الثقة وإيجاد حلول ناجعة لتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات ورقمنتها وتطوير الجانب اللوجستي وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
وبين سمير ماجول من جهته أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. وأعرب عن استعداد الاتحاد لتكثيف التشاور من أجل إيجاد مناخ ملائم للاستثمار يعتمد أساسا على تشجيع الاستثمار وتعزيز العدالة الجبائية وتسهيل الإجراءات وتسريعها والعمل على مقاومة الاقتصاد الموازي.
En continu
- Hier 21:52 كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها
- Hier 21:47 فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 33
- Hier 21:43 قلب تونس.. في قلب العاصفة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
16°
|17°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|17°-10
|21°-8
|25°-12
|20°-11
|17°-8
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 422) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - فات الميعاد