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وزير الماليّة يلتقي بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - التقى محمد نزار يعيش يوم الثلاثاء 10 مارس بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد.

وأعرب الوزير خلال هذا اللقاء عن حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع النمو ودعم محركاته والرفع في نسق الاستثمار الخاص بما يساعد على خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.


وأكد في سياق متصل على أهمية تعزيز التواصل مع مختلف الاطراف المتدخلة والمحافظة على استمرارية الحوار بينها من اجل تعزيز الثقة وإيجاد حلول ناجعة لتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات ورقمنتها وتطوير الجانب اللوجستي وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.

وبين سمير ماجول من جهته أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. وأعرب عن استعداد الاتحاد لتكثيف التشاور من أجل إيجاد مناخ ملائم للاستثمار يعتمد أساسا على تشجيع الاستثمار وتعزيز العدالة الجبائية وتسهيل الإجراءات وتسريعها والعمل على مقاومة الاقتصاد الموازي.

  
  
  

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