رئيس مجلس النواب الشعب يستقبل وفدا عن نقابة المجلس

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، وفدا عن نقابة مجلس نواب الشعب إثر وقفة احتجاجية نفذها الموظفون.ووفق بلاغ للبرلمان, أَطْلعَت النقابة رئيس المجلس على عدد من الملفات التي تعتبرها شائكة خصوصا فيما يتعلق بتوظيف المساعدين البرلمانيين.وأكدت النقابة على ضرورة الالتزام بالقانون ومبدأ التناظر للتوظيف داخل المجلس.وأكّد الرئيس على ضرورة احترام القانون والالتزام بقرارات مكتب المجلس، واعتبر أنّ حريّة التعبير مكفولة بالدستور، وأنّ القانون فوق الجميع.