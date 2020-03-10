كورونا و الشأن القضائي... جملة من التدابير الاحترازية لحماية الإطار العامل واستمرارية المرفق العام

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- أفادت بعض المصادر الموثوقة أن هناك سلسلة من المشاورات الجارية حاليا بين وزارة العدل ومختلف الهياكل المتدخلة في الشأن القضائي ومكونات الأسرة القضائية الموسعة ممثلة خاصة في مجلس القضاء العدلي والهياكل الممثلة للقضاة والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة العامة لأعوان العدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لاتخاذ جملة من التدابير الوقائية على مستوى المحاكم ضمانا للموازنة بين حماية الإطار العامل بها وضمان حقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام.هذا وينتظر أن تصدر خلال الساعات القادمة جملة من التدابير الاحترازية في الغرض.