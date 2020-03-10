سامية عبّو: قيس سعيّد “حنين” و”يرمي روحو” كيما منصف المرزوقي

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- قالت الثلاثاء 10 مارس النائبة سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي ان لها مأخذا واحدا على رئيس الجمهورية قيس سعيد قالت انه يتمثل في مشروعه السياسي متهمة إياه بـ”محاولة فرضه فرضا حتى يصبح امرا واقعا في الجهاتوأوضحت عبو في تصريح للإذاعة الوطنية “انه عندما يزور رئيس الجمهورية الجهات ويتواصل مع المهمشين وفاقدي الثقة والامل ويقول لهم انتم السلطة وانتم اعملوا نواة لمؤسسة وخذوا بزمام الامور فان خطابه هذا يمكن ان يشكل خطرا على الدولة ومؤسساتها واستقرارها”.وحول تقييمها أداء رئيس الجمهورية ، اكدت عبو ان سعيّد ظهر بمظهر الرئيس “الحنين” خلال زيارته للمناطق الداخلية والحديث مع الناس والقاء الخطب بينهم و”يرمي روحو” ويستقبل الضعفاء والمظلومين معتبرة انه يشبه في ذلك الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي مذكرة بأن الاخير تعرض للانتقادات على عكس الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والذي قالت انه كان “مسكر على روحو” وان المحيطين به اغلقوا عليه .