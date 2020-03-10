خلال جلسة عمل... وزير البيئة يتعهد بحل الإشكال البيئي بمنطقة المحمدية

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - مثل موضوع تحسين الوضع البيئي بمنطقة المحمدية محور جلسة عمل جمعت اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 ، شكري بن حسن وزير البيئة بعلي سعيد والي بن عروس وذلك بحضور كل من النائبة نسيبة بن علي ، رئيس بلدية المحمدية احمد العلمي، رئيس تنسيقية رؤساء بلديات ولاية بن عروس فتحي زقروبة وكاتب عام بلدية المحمدية الناصر بوقرة. وتم خلال الجلسة تدارس السبل الكفيلة بوضع برامج عملية لحل الإشكاليات المطروحة وخاصة في مجال التطهير وايجاد الحلولالمناسبة لتجديد و ربط الشبكة الرئيسية للتطهير بالمناطق الصناعية ، قرية بوربيع، الوحدة السجنية النموذجية وتقسيم الوكالة العقارية للسكنى .
وشدد الوزير على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لتحسين الوضع البيئي بالجهة وعقد جلسة عمل في اقرب الآجال تضم جميع الاطراف المعنية مؤكدا في هذا الصدد ان النهوض بالوضع البيئي يعد من اوكد الاولويات
باب نات - مثل موضوع تحسين الوضع البيئي بمنطقة المحمدية محور جلسة عمل جمعت اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 ، شكري بن حسن وزير البيئة بعلي سعيد والي بن عروس وذلك بحضور كل من النائبة نسيبة بن علي ، رئيس بلدية المحمدية احمد العلمي، رئيس تنسيقية رؤساء بلديات ولاية بن عروس فتحي زقروبة وكاتب عام بلدية المحمدية الناصر بوقرة. وتم خلال الجلسة تدارس السبل الكفيلة بوضع برامج عملية لحل الإشكاليات المطروحة وخاصة في مجال التطهير وايجاد الحلولالمناسبة لتجديد و ربط الشبكة الرئيسية للتطهير بالمناطق الصناعية ، قرية بوربيع، الوحدة السجنية النموذجية وتقسيم الوكالة العقارية للسكنى .
وشدد الوزير على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لتحسين الوضع البيئي بالجهة وعقد جلسة عمل في اقرب الآجال تضم جميع الاطراف المعنية مؤكدا في هذا الصدد ان النهوض بالوضع البيئي يعد من اوكد الاولويات
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