رئيس الجمهورية يكرّم ضحايا عملية البحيرة الإرهابيّة

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 على موكب بقصر قرطاج تولّى خلاله تكريم عائلة الشهيد توفيق الميساوي وجرحى العملية الإرهابية الجبانة التي جدّت يوم 06 مارس 2020 بمنطقة البحيرة 2 بمنحهم وسام الوفاء والتضحية.
ويأتي هذا التكريم وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, عرفانا بتضحيات وعطاء أبناء الوطن من أمنيين ومدنيين في سبيل مكافحة الإرهاب والذود عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة ترابه.
وأعرب رئيس الدولة بالمناسبة عن تقدير مجهودات الأمنيين والعسكريين، مبيّنا حرص الدولة على رعاية الجرحى وعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأشار إلى أنّ مشروع قانون مؤسسة "فداء" التي ستضمن حقوق الجرحى والشهداء وترعى عائلاتهم، جاهز وسيتمّ عرضه على مجلس الوزراء ثمّ على المجلس النيابي.
وتولّى رئيس الجمهورية منح وسام الوفاء والتضحية للآتي ذكرهم:
الصنف الأكبر: الشهيد الرائد توفيق محمد الميساوي وتسلّمت الوسام أرملته السيدة رفيقة الرزقي.
الصنف الثاني: الملازم أول عبد السلام منور الوشتاتي.
الملازم محمد عبد الحميد يوسف القصوري.
الصنف الثالث: ناظر الأمن الأول ربيع محمد الهادي سالم المفداوي.
ناظر الأمن المساعد غسان جلال علي الصالح الجامعي.
ضابط شرطة مساعد ياسين بشير القاسمي.
الصنف الرابع: السيدة رانية كمون .
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 على موكب بقصر قرطاج تولّى خلاله تكريم عائلة الشهيد توفيق الميساوي وجرحى العملية الإرهابية الجبانة التي جدّت يوم 06 مارس 2020 بمنطقة البحيرة 2 بمنحهم وسام الوفاء والتضحية.
ويأتي هذا التكريم وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, عرفانا بتضحيات وعطاء أبناء الوطن من أمنيين ومدنيين في سبيل مكافحة الإرهاب والذود عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة ترابه.
وأعرب رئيس الدولة بالمناسبة عن تقدير مجهودات الأمنيين والعسكريين، مبيّنا حرص الدولة على رعاية الجرحى وعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأشار إلى أنّ مشروع قانون مؤسسة "فداء" التي ستضمن حقوق الجرحى والشهداء وترعى عائلاتهم، جاهز وسيتمّ عرضه على مجلس الوزراء ثمّ على المجلس النيابي.
وتولّى رئيس الجمهورية منح وسام الوفاء والتضحية للآتي ذكرهم:
الصنف الأكبر: الشهيد الرائد توفيق محمد الميساوي وتسلّمت الوسام أرملته السيدة رفيقة الرزقي.
الصنف الثاني: الملازم أول عبد السلام منور الوشتاتي.
الملازم محمد عبد الحميد يوسف القصوري.
الصنف الثالث: ناظر الأمن الأول ربيع محمد الهادي سالم المفداوي.
ناظر الأمن المساعد غسان جلال علي الصالح الجامعي.
ضابط شرطة مساعد ياسين بشير القاسمي.
الصنف الرابع: السيدة رانية كمون .
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