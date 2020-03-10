عامر العريض: صيحوا وعيطوا النهضة باقية ودعاة الفتنة منتهون

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 0 د, 21 ث





باب نات

- قال النائب عن حركة النهضة عامر العريض في مداخلة في البرلمان ان المنتفع الوحيد من الارهاب هم دعاة الفتنة والمتضررون من الحرية.واضاف عامر العريض " تبعوا الغرزة" ستجدون ان الاطراف المنتفعة هي التي تقف وراء تلك العمليات المشبوهة البعيدة عن القيم الانسانية".وتابع عامر العريض موجها كلامه لمن سماهم دعاة الحروب والمستثمرين في الدماء " صيحوا وعيطوا النهضة باقية ودعاة الفتنة منتهون".