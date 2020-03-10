   Farid - وحداني  

عامر العريض: صيحوا وعيطوا النهضة باقية ودعاة الفتنة منتهون

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - قال النائب عن حركة النهضة عامر العريض في مداخلة في البرلمان ان المنتفع الوحيد من الارهاب هم دعاة الفتنة والمتضررون من الحرية.
واضاف عامر العريض " تبعوا الغرزة" ستجدون ان الاطراف المنتفعة هي التي تقف وراء تلك العمليات المشبوهة البعيدة عن القيم الانسانية".
وتابع عامر العريض موجها كلامه لمن سماهم دعاة الحروب والمستثمرين في الدماء " صيحوا وعيطوا النهضة باقية ودعاة الفتنة منتهون".



  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199486

Portugal  (United States)  |Mardi 10 Mars 2020 à 12h 16m |           
يعني اللي يقومو بالإرهاب ما فيش حتّى واحد من عائلاتهم يعرفوهم
ويعرفو مموليهم؟؟
اذا كان الساسة ما يتكلموشخوفا من التكذيب وعدم وجود البيّنة القاطعة،
فالأفراد من الأهل والأصحاب بإمكانهم التحدّث عمن موّل وهيّأ ودرس العملية...
في محاربة الإرهاب والوقاية منه
القوادة او الوشاية تصبح حقيقة اشرف مهنة ومطلب وجوبي

Sarramba  (France)  |Mardi 10 Mars 2020 à 11h 54m |           
دائما تلميحات لا تغني و لا تشبع من جوع
أكيد و عاجل اعلموا و أخبروا الشعب بالاسم والهوية : من وراء هاذاكله
من حقنا أن نعتبر كل من له معلومات دقيقة و موثقة ولم يعلم الشعب بمن يخرب البلاد فهو شريك مباشر أو غير مباشر في التخريب و الارهاب
اعلمونا لكي نتحرى و نساهم بمقدار جهودنا و امكانياتنا للتصدي لهلؤلاء ولو بالكلمة لأن اليد عند العدالة والقلب ينزف دما على الضحيا الأبرياء في كل حال



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