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الخطوط التونسية تُعلن تعليق رحلاتها باتجاه إيطاليا بإستثناء رحلة أسبوعية واحدة باتجاه روما

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - أعلنت الثلاثاء 10 مارس، شركة الخطوط التونسية تعليق رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه ميلانو والبندقية وبولونيا الإيطالية، بإستثناء برمجة رحلة أسبوعية واحدة باتجاه روما وذلك كلّ يوم سبت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن قرارها يأتي في إطار الخطّة الوطنية للتوقّي من مخاطر فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين، وتفعيلا لمخرجات إجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد أمس الإثنين بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية.



  
  
  

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