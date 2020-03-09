تسريب فيديو يوثق العملية الارهابية في البحيرة 2

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - تداولت مساء الإثنين 9 مارس، صفحات الفايسبوك فيديو يوثق العملية الارهابية التي استهدفت دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية بالبحيرة 2.
وأظهر الفيديو لحظة قدوم العنصرين الإرهابيين على متن الدراجة النارية وتوقفهما أمام الدورية الأمنية قبل عملية التفجير.
وقد أثار الفيديو عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك حول الجهة التي سربت الفيديو.
يذكر أن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية العميد هشام المؤدب رجّح امكانية أن تكون عملية التفجير تمت عن بعد وأشار الي وجود شبه كبير بين هذه العملية وعملية شارع الحبيب بورقيبة التي نفذتها مني قبلة.
نأسف لعدم نشر الفيديو احتراما لروح الشهيد توفيق الميساوي
باب نات - تداولت مساء الإثنين 9 مارس، صفحات الفايسبوك فيديو يوثق العملية الارهابية التي استهدفت دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية بالبحيرة 2.
وأظهر الفيديو لحظة قدوم العنصرين الإرهابيين على متن الدراجة النارية وتوقفهما أمام الدورية الأمنية قبل عملية التفجير.
وقد أثار الفيديو عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك حول الجهة التي سربت الفيديو.
يذكر أن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية العميد هشام المؤدب رجّح امكانية أن تكون عملية التفجير تمت عن بعد وأشار الي وجود شبه كبير بين هذه العملية وعملية شارع الحبيب بورقيبة التي نفذتها مني قبلة.
نأسف لعدم نشر الفيديو احتراما لروح الشهيد توفيق الميساوي
2 de 2 commentaires pour l'article 199464
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة