تسريب فيديو يوثق العملية الارهابية في البحيرة 2

Lundi 09 Mars 2020



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باب نات

- تداولت مساء الإثنين 9 مارس، صفحات الفايسبوك فيديو يوثق العملية الارهابية التي استهدفت دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية بالبحيرة 2.وأظهر الفيديو لحظة قدوم العنصرين الإرهابيين على متن الدراجة النارية وتوقفهما أمام الدورية الأمنية قبل عملية التفجير.وقد أثار الفيديو عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك حول الجهة التي سربت الفيديو.يذكر أن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية العميد هشام المؤدب رجّح امكانية أن تكون عملية التفجير تمت عن بعد وأشار الي وجود شبه كبير بين هذه العملية وعملية شارع الحبيب بورقيبة التي نفذتها مني قبلة.