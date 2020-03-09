   Farid - وحداني  

نجيب الشابّي: أصبت بإحباط كبير بسبب خطابات قيس سعيد وطريقة اشرافه على مجلس الوزراء

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 0 د, 31 ث

باب نات - انتقد الاثنين 9 مارس، رئيس الحركة الديمقراطية نجيب الشابي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد على خلفية خطاباته الموجّهة للشباب في عدد من مناطق البلاد وآخرها في بن قردان.

وقال الشابي إنه أصبح لديه رهبة من خطابات قيس سعيّد بسبب ما تتضمّنه من دعوة لإقامة تنظيم موازي للدولة والتحرّك خارج اطر الدولة.


كما وجّه الشابي انتقادات لقيس سعيّد على خلفية كلمته خلال اشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء وقال " أصبت بإحباط كبير بسبب طريقة تعاطيه مع الوزراء حيث ظهر كأنه أستاذ يقدّم درسا لطلبة السنة الأولى.




  
  
  

rtt-5de75063a27017163c609916d2c7bf19-2020-03-09 16:38:26






4 de 4 commentaires pour l'article 199445

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 11h 44m |           
نحن نتنفس حرية
الثورة رفعت من شأن التونسيين جميعا وأغلب الدول تحسدنا على نجاحاتنا في إرساء ديمقراطية حقيقية
والبقية تأتي وهي مسألة وقت لا غير

Nourammar  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 11h 13m |           
ونحن شعرنا بالاحباط انك مزلنا نشوفوا فيك في تلافز ومزالوا يستدعاو فيك وياخذوا فس رايك..مع احترامي لنضالك برة شد دارك لتشدك الكورونا وقتها لا ينفعك قيس لاسعيد

Moutawassity  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 10h 57m |           
يا زنباوي نحّي الكرافات وإلبس بيجامى و بنطوفل وشد دارك ، فك عليك من التجغجيغ

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 10 Mars 2020 à 09h 27m |           
يا زمباوي... الآن فقط شعرت بالإحباط ؟؟!!

أنت آخر من تؤخذ منه النصيحة. انسحب من الساحة و اعتن بكلبيك، و كفاك فشلا.



En continu

الحسوم

الثلاثاء 10 مارس 2020 | 15 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:36 06:37 05:11
16°
 16° % 59 :الرطــوبة
تونــس 10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1017°-1021°-923°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    19086,2

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,18105 DT        1$ =2,82816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1165,5 MDT
  Farid - وحداني
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583858813|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires