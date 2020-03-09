نجيب الشابّي: أصبت بإحباط كبير بسبب خطابات قيس سعيد وطريقة اشرافه على مجلس الوزراء

Lundi 09 Mars 2020



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باب نات

- انتقد الاثنين 9 مارس، رئيس الحركة الديمقراطية نجيب الشابي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد على خلفية خطاباته الموجّهة للشباب في عدد من مناطق البلاد وآخرها في بن قردان.وقال الشابي إنه أصبح لديه رهبة من خطابات قيس سعيّد بسبب ما تتضمّنه من دعوة لإقامة تنظيم موازي للدولة والتحرّك خارج اطر الدولة.كما وجّه الشابي انتقادات لقيس سعيّد على خلفية كلمته خلال اشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء وقال " أصبت بإحباط كبير بسبب طريقة تعاطيه مع الوزراء حيث ظهر كأنه أستاذ يقدّم درسا لطلبة السنة الأولى.