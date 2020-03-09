   Farid - وحداني  

سيف الدين مخلوف: قيس سعيد حرض المواطنين في بن قردان على الدولة

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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باب نات - قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان مستوى رئيس الجمهورية قيس سعيد اقل من المطلوب وتصريحاته غير جدية".
واضاف مخلوف " قيس سعيد حرض المواطنين التونسيين في بن قردان على الدولة التونسية".
وتابع سيف الدين مخلوف "خطاب قيس سعيد فيه كثير من التحريض وعندما يخطئ الرئيس علينا التحذير من اخطائه" مضيفا " اختيارات سعيد للفخفاخ وعدم تواصله م الطبقة السياسية هو امر خاطئ".



  
  
  

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