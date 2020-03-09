Lundi 09 Mars 2020



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باب نات

- أمام انتشار فيروس كورونا و تزايد تساؤلات المواطنين حول الوقاية من هذا الفيروس ومع حرص التلفزة التونسية على تقديم المعلومة الصحيحة والإجابة على هذه الأسئلة تبث القناة الوطنية الأولى الليلة الأثنين 9 مارس مارس مباشرة اثر أخبار الثامنة ليلا ملفا خاصا حول مستجدات فيروس كورونا " الوضع الصحي و الإجراءات الوقائية في تونس "بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف الهياكل الصحيةالإعداد لقسم الأخبار والتقديم لعواطف دالي