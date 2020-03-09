   Farid - وحداني  

على الوطنية الأولى: ملف خاص حول مستجدات فيروس كورونا"الوضع الصحي و الإجراءات الوقائية في تونس"

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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باب نات - أمام انتشار فيروس كورونا و تزايد تساؤلات المواطنين حول الوقاية من هذا الفيروس ومع حرص التلفزة التونسية على تقديم المعلومة الصحيحة والإجابة على هذه الأسئلة تبث القناة الوطنية الأولى الليلة الأثنين 9 مارس مارس مباشرة اثر أخبار الثامنة ليلا ملفا خاصا حول مستجدات فيروس كورونا " الوضع الصحي و الإجراءات الوقائية في تونس "

بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف الهياكل الصحية


الإعداد لقسم الأخبار والتقديم لعواطف دالي


  
  
  

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