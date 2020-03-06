في قضية الشهيد شكري بلعيد ..هيئة الدفاع ترفض تسليم هاتف الشهيد وبعض المتهمين يرفصون المحاكمة ..

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى جلسة يوم 26 جوان 2020 استجابة لطلب محاميي الشهيد بوصفهم القائمين بالحق الشخصي كما رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين ..
هذا ومثل سبعة متهمين امام المحكمة كما مثل متهمين اخرين بحالة سراح ولم يحضر 3 اخرين ..
كما بينت النيابة ان بقية المتهمين تم جلبهم من السجن ورفضوا الصعود الجلسة من بينهم عون الامن المعزول عز الدين عبد اللاوي وعبد الرؤوف الطالبي الطبيب وقائد الجناح العسكري محمد العكاري ..
هيئة الدفاع
وقد اكدت هيئة الدفاع انها لن تسلم هاتف الشهيد الى السلطات الأمنية خشية ان يتم استغلاله في طمس الحقائق مثلما حصل لبعض المؤيدات التى تم تقديمها منها سرقة حاسوب الارهابي أبو بكر الحكيم واحمد الرويسي واتلاف محاضر بحث واقراص ليزرية حول لقاء أحد منفذي عملية الاغتيال بوزبر الداخلية السابق علي العريض .
واكد الاستاذ رضا الرداوي عضو هيىة الدفاع ان النياية العمومية ضدهم وانها منحازة لصف المتهمين وانها قبرت الملف والحقيقة .
واكد الاستاذ علي كلثوم ان وزارة الداخلية لم تنفذ أي طلب تحضيري طلبه منها القضاء بخصوص وجود ملفات ووثائق على علاقة بعملية الاغتيال في ما عرف بالغرفة السوداء كما لم تقم بأي تحريات أو اعمال تحضرية طلبتها منها المحكمة بخصوص قاعة الرياضة بشارع روسيا بالعاصمة والتى تدريب فيها الارهابي كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال وابو عياض والارهابى احمد الرويسي وابو بكر الحكيم منفذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد .
تواطئ..
واكد الاستاذ الردواي ان أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور ومخطط عملية الاغتيال تم القبض عليه لكن بقرار سياسي افرج عنه مبينا ان قاضي التحقيق الذي تعهد بالبحث في ملف تهريب أبو عياض استمع لعدة إطارات أمنية أكدوا انهم القوا عليه القبض ثم باوامر سياسية اطلق سراحه
محامو المتهمين يطلبون ..
هذا وطلب محامو المتهمين التحرير على المعينة المنزلية التى كانت تعمل في منزل الشهيد والاستماع لها حول تلقيه لتهديدات بالتصفية ..
كما طلبوا من المحكمة حجز هاتف جوال الشهيد لمعرفة الارساليات التى وردت عليه والاشخاص الذين اتصلوا به والذي كشفت الابحاث انهم هددوه .
باب نات - قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى جلسة يوم 26 جوان 2020 استجابة لطلب محاميي الشهيد بوصفهم القائمين بالحق الشخصي كما رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين ..
هذا ومثل سبعة متهمين امام المحكمة كما مثل متهمين اخرين بحالة سراح ولم يحضر 3 اخرين ..
كما بينت النيابة ان بقية المتهمين تم جلبهم من السجن ورفضوا الصعود الجلسة من بينهم عون الامن المعزول عز الدين عبد اللاوي وعبد الرؤوف الطالبي الطبيب وقائد الجناح العسكري محمد العكاري ..
هيئة الدفاع
وقد اكدت هيئة الدفاع انها لن تسلم هاتف الشهيد الى السلطات الأمنية خشية ان يتم استغلاله في طمس الحقائق مثلما حصل لبعض المؤيدات التى تم تقديمها منها سرقة حاسوب الارهابي أبو بكر الحكيم واحمد الرويسي واتلاف محاضر بحث واقراص ليزرية حول لقاء أحد منفذي عملية الاغتيال بوزبر الداخلية السابق علي العريض .
واكد الاستاذ رضا الرداوي عضو هيىة الدفاع ان النياية العمومية ضدهم وانها منحازة لصف المتهمين وانها قبرت الملف والحقيقة .
واكد الاستاذ علي كلثوم ان وزارة الداخلية لم تنفذ أي طلب تحضيري طلبه منها القضاء بخصوص وجود ملفات ووثائق على علاقة بعملية الاغتيال في ما عرف بالغرفة السوداء كما لم تقم بأي تحريات أو اعمال تحضرية طلبتها منها المحكمة بخصوص قاعة الرياضة بشارع روسيا بالعاصمة والتى تدريب فيها الارهابي كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال وابو عياض والارهابى احمد الرويسي وابو بكر الحكيم منفذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد .
تواطئ..
واكد الاستاذ الردواي ان أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور ومخطط عملية الاغتيال تم القبض عليه لكن بقرار سياسي افرج عنه مبينا ان قاضي التحقيق الذي تعهد بالبحث في ملف تهريب أبو عياض استمع لعدة إطارات أمنية أكدوا انهم القوا عليه القبض ثم باوامر سياسية اطلق سراحه
محامو المتهمين يطلبون ..
هذا وطلب محامو المتهمين التحرير على المعينة المنزلية التى كانت تعمل في منزل الشهيد والاستماع لها حول تلقيه لتهديدات بالتصفية ..
كما طلبوا من المحكمة حجز هاتف جوال الشهيد لمعرفة الارساليات التى وردت عليه والاشخاص الذين اتصلوا به والذي كشفت الابحاث انهم هددوه .
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Souad Mohamed - انتظار
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