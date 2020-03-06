الفخفاخ يعاين سير غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، ويتحوّل إلى منزل شهيد الوطن توفيق محمد الميساوي

Vendredi 06 Mars 2020



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باب نات

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- إثر العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم، تنقّل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى وزارة الداخلية حيث عاين سير غرفة العمليات المركزية وجدّد تشجيعه لأعوان الأمن لما يبذلونه من جهد لحماية كافة التونسيين مشدّدا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة آفة الإرهاب.كما تحوّل إلياس الفخفاخ إلى منزل شهيد الوطن والواجب الملازم أول توفيق محمد الميساوي حيث قام بواجب العزاء. وذكّر الفخفاخ أن الوطن سيبقى مدينًا له وضامنًا لحقوق عائلته.يُذكر أنّ عنصرين إرهابيين، عمدا اليوم الجمعة، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، وذلك بتفجير نفسيهما أدت إلى استشهاد الملازم أول توفيق محمد الميساوي وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب إصابة امرأة بجروح خفيفة.