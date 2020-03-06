بولبابه سالم لقناة الحرة الأمريكية: الإرهاب في تونس وظيفي وقوى خارجية تستهدف الديمقراطية

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - كشف المحلل السياسي بولبابه سالم أن العملية الارهابية التي حصلت في تونس اليوم لم تستهدف السفارة الأمريكية و إنما نقطة أمنية .
و قال لدى استضافته في قناة الحرة لتحليل أبعاد العملية ان الإرهاب في تونس يعيش حالة تخبط بعد الضربات المتتالية التي تلقاها من المؤسسة الأمنية و العسكرية و خاصة العملية الاستباقية الأخيرة التي قامت بها القوات الخاصة بالقضاء على عنصرين داعشيين خطيرين في الشعانبي وهو انجاز ثمّنه رئيس الجمهورية الذي كرّم فيلق القوات الخاصة ، هذا دون نسيان تفكيك العديد من الخلايا النائمة .
و اعتبر بولبابه سالم ان هناك قوى خارجية تريد ضرب التجربة الديمقراطية التونسية و توظف تنظيمات ارهابية وظيفية .
باب نات - كشف المحلل السياسي بولبابه سالم أن العملية الارهابية التي حصلت في تونس اليوم لم تستهدف السفارة الأمريكية و إنما نقطة أمنية .
و قال لدى استضافته في قناة الحرة لتحليل أبعاد العملية ان الإرهاب في تونس يعيش حالة تخبط بعد الضربات المتتالية التي تلقاها من المؤسسة الأمنية و العسكرية و خاصة العملية الاستباقية الأخيرة التي قامت بها القوات الخاصة بالقضاء على عنصرين داعشيين خطيرين في الشعانبي وهو انجاز ثمّنه رئيس الجمهورية الذي كرّم فيلق القوات الخاصة ، هذا دون نسيان تفكيك العديد من الخلايا النائمة .
و اعتبر بولبابه سالم ان هناك قوى خارجية تريد ضرب التجربة الديمقراطية التونسية و توظف تنظيمات ارهابية وظيفية .
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
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