بولبابه سالم لقناة الحرة الأمريكية: الإرهاب في تونس وظيفي وقوى خارجية تستهدف الديمقراطية

Vendredi 06 Mars 2020



قراءة: 0 د, 33 ث





باب نات

- كشف المحلل السياسي بولبابه سالم أن العملية الارهابية التي حصلت في تونس اليوم لم تستهدف السفارة الأمريكية و إنما نقطة أمنية .و قال لدى استضافته في قناة الحرة لتحليل أبعاد العملية ان الإرهاب في تونس يعيش حالة تخبط بعد الضربات المتتالية التي تلقاها من المؤسسة الأمنية و العسكرية و خاصة العملية الاستباقية الأخيرة التي قامت بها القوات الخاصة بالقضاء على عنصرين داعشيين خطيرين في الشعانبي وهو انجاز ثمّنه رئيس الجمهورية الذي كرّم فيلق القوات الخاصة ، هذا دون نسيان تفكيك العديد من الخلايا النائمة .و اعتبر بولبابه سالم ان هناك قوى خارجية تريد ضرب التجربة الديمقراطية التونسية و توظف تنظيمات ارهابية وظيفية .