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بولبابه سالم لقناة الحرة الأمريكية: الإرهاب في تونس وظيفي وقوى خارجية تستهدف الديمقراطية

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - كشف المحلل السياسي بولبابه سالم أن العملية الارهابية التي حصلت في تونس اليوم لم تستهدف السفارة الأمريكية و إنما نقطة أمنية .

و قال لدى استضافته في قناة الحرة لتحليل أبعاد العملية ان الإرهاب في تونس يعيش حالة تخبط بعد الضربات المتتالية التي تلقاها من المؤسسة الأمنية و العسكرية و خاصة العملية الاستباقية الأخيرة التي قامت بها القوات الخاصة بالقضاء على عنصرين داعشيين خطيرين في الشعانبي وهو انجاز ثمّنه رئيس الجمهورية الذي كرّم فيلق القوات الخاصة ، هذا دون نسيان تفكيك العديد من الخلايا النائمة .


و اعتبر بولبابه سالم ان هناك قوى خارجية تريد ضرب التجربة الديمقراطية التونسية و توظف تنظيمات ارهابية وظيفية .

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199315

Essoltan  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 19h 52m |           

Malgré le terrorisme exercé par Abir Moussi et son troupeau au sein de Parlement jusqu'aux opérations terroristes des lâches sur le territoire national , la Tunisie vaincra ...



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