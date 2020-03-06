قطر تدين بشدة التفجير الارهابي في تونس!!

Vendredi 06 Mars 2020



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باب نات

- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة التونسية تونس وأدى إلى سقوط جرحى.وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.يذكر أنّ العملية الارهابية التي جدت اليوم قرب مقر السفارة الأمريكية قد اسفرت عن استشهاد أمني وجرج 4 أخرين، فضل عن مقتل عنصرين ارهابيين.