في الكرم الغربي القبض على شخص وزوجته لشبهة علاقتهما بعملية السفارة الامريكية

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - تمكنت اليوم الوحدات الامنية من القبض على شخص وزوجته لشبهة علاقتهما بمنفذي عملية السفارة الامريكية وهو معروف بكنية الروج ...
باب نات - تمكنت اليوم الوحدات الامنية من القبض على شخص وزوجته لشبهة علاقتهما بمنفذي عملية السفارة الامريكية وهو معروف بكنية الروج ...
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