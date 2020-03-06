في الكرم الغربي القبض على شخص وزوجته لشبهة علاقتهما بعملية السفارة الامريكية

Vendredi 06 Mars 2020



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باب نات

- تمكنت اليوم الوحدات الامنية من القبض على شخص وزوجته لشبهة علاقتهما بمنفذي عملية السفارة الامريكية وهو معروف بكنية الروج ...