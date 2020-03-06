وزارة مكافحة الفساد تسجّل غيابات غير مبرّرة للموظفين بأكثر من 85 بالمائة في احدى الإدارات العمومية

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - الجمعة 6 مارس، وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن مصالحها قامت مؤخّرا بعمليات تفقّد لحضور الموظفين في بعض الإدارات العمومية في الحصة المسائية.
وقالت الوزارة إن عملية التفقّد أفضت إلى تسجيل سبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة، نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة ونسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة.
وأعلنت الوزارة على ضوء ذلك أن مصالحها ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
باب نات - الجمعة 6 مارس، وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن مصالحها قامت مؤخّرا بعمليات تفقّد لحضور الموظفين في بعض الإدارات العمومية في الحصة المسائية.
وقالت الوزارة إن عملية التفقّد أفضت إلى تسجيل سبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة، نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة ونسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة.
وأعلنت الوزارة على ضوء ذلك أن مصالحها ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
2 de 2 commentaires pour l'article 199278
En continu
- Hier 23:05 إيران.. وفاة سفير سابق بعد إصابته بكورونا
- Hier 21:52 الغنوشي يلتقي وفدا من جامعة مديري الصحف
- Hier 21:49 نداء إلى راشد النهضة.. أليس فيكم رجل رشيد؟
- Hier 20:04 إيطاليا.. ارتفاع وفيات ''كورونا'' إلى 148
- Hier 15:22 لماذا ''ترجّل'' المناضل التاريخي؟!
نزول جمرة التراب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:21
|15:47
|12:37
|06:43
|05:17
|
20°
|22°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-12
|14°-9
|16°-8
|17°-10
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(109 887) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 048) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 740) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 748) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 494) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 246) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 879) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 879) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 654) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 376) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 48 893) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 352) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 506) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 44 498) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 099) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 832) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 494) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 298) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 547) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 40 382) لقد عرّاها تماما...
Par:sarra2012 (Tunisia )
Sur: تفجير البحيرة: إصابة 4 أمنيين ومواطنة