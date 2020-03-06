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وزارة مكافحة الفساد تسجّل غيابات غير مبرّرة للموظفين بأكثر من 85 بالمائة في احدى الإدارات العمومية

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - الجمعة 6 مارس، وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن مصالحها قامت مؤخّرا بعمليات تفقّد لحضور الموظفين في بعض الإدارات العمومية في الحصة المسائية.

وقالت الوزارة إن عملية التفقّد أفضت إلى تسجيل سبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة، نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة ونسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة.


وأعلنت الوزارة على ضوء ذلك أن مصالحها ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.


  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199278

Jehaislestraitres  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 11h 33m |           
C'est de la poudre aux yeux...
On te demande de lutter contre les malversations ,le détournement de l'argent public,la corruption dans les administrations et l'octroi des marchés publics...
Sincèrement,abbou démarre très mal ..
Visiblement,il n'a aucune stratégie...
Les agents du fisc et hauts fonctionnaires du ministère de l'économie et du budget doivent être surveillés de très près et des enquêtes approfondies doivent être déclenchées pour justifier leurs trains de vie....
Il faut commencer par ces derniers ...

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 11h 16m |           
دار النجار بلاش باب



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