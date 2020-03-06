وزارة مكافحة الفساد تسجّل غيابات غير مبرّرة للموظفين بأكثر من 85 بالمائة في احدى الإدارات العمومية

Vendredi 06 Mars 2020



قراءة: 0 د, 32 ث





باب نات

- الجمعة 6 مارس، وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن مصالحها قامت مؤخّرا بعمليات تفقّد لحضور الموظفين في بعض الإدارات العمومية في الحصة المسائية.وقالت الوزارة إن عملية التفقّد أفضت إلى تسجيل سبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة، نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة ونسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة.وأعلنت الوزارة على ضوء ذلك أن مصالحها ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.