النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفي يسري اللواتي

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 45 ث
ببالغ الأسى والحزن تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الجمعة نبأ وفاة الزميل يسري اللواتي الصحفي بموقع "حقائق اون لاين" عن عمر 26 عاما.
وتوفي الزميل بالمستشفى الجهوية ببنزرت، أين كان يتلقى العلاج ، على اثر إصابته بفايروس خطير، مما ألزمه الفراش لأسابيع. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتابع بإستمرار تطور حالته الصحية وعلى اتصال بعائلته، كما تدخلت لدى وزارة الصحة لنقله إلى المستشفى العسكري بتونس إلا أن الطاقم الطبي المشرف أوضح ان في نقله خطر على وضعه.
وعمل يسري اللواتي منذ تخرجه من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بموقع حقائق اون لاين، حيث أنه كان على درجة من الأخلاق والمهنية وحسن علاقاته مع زملائه في مختلف المؤسسات.
وإذ تنعى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رحيل الزميل يسري اللواتي،فإنها تتقدم لأسرته وكافة الزملاء بأحر التعازي راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
ببالغ الأسى والحزن تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الجمعة نبأ وفاة الزميل يسري اللواتي الصحفي بموقع "حقائق اون لاين" عن عمر 26 عاما.
وتوفي الزميل بالمستشفى الجهوية ببنزرت، أين كان يتلقى العلاج ، على اثر إصابته بفايروس خطير، مما ألزمه الفراش لأسابيع. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتابع بإستمرار تطور حالته الصحية وعلى اتصال بعائلته، كما تدخلت لدى وزارة الصحة لنقله إلى المستشفى العسكري بتونس إلا أن الطاقم الطبي المشرف أوضح ان في نقله خطر على وضعه.
وعمل يسري اللواتي منذ تخرجه من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بموقع حقائق اون لاين، حيث أنه كان على درجة من الأخلاق والمهنية وحسن علاقاته مع زملائه في مختلف المؤسسات.
وإذ تنعى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رحيل الزميل يسري اللواتي،فإنها تتقدم لأسرته وكافة الزملاء بأحر التعازي راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته.
En continu
- Hier 23:05 إيران.. وفاة سفير سابق بعد إصابته بكورونا
- Hier 21:52 الغنوشي يلتقي وفدا من جامعة مديري الصحف
- Hier 21:49 نداء إلى راشد النهضة.. أليس فيكم رجل رشيد؟
- Hier 20:04 إيطاليا.. ارتفاع وفيات ''كورونا'' إلى 148
- Hier 15:22 لماذا ''ترجّل'' المناضل التاريخي؟!
نزول جمرة التراب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:21
|15:47
|12:37
|06:43
|05:17
|
18°
|20°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-12
|14°-9
|16°-8
|17°-10
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(109 864) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 018) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 716) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 720) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 450) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 235) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 845) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 874) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 622) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 184) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 48 884) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 349) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 496) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 456) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 44 094) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 825) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 487) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 286) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 465) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 40 310) لقد عرّاها تماما...
Par:kamelnet (Nigeria )
Sur:السيد راشد لا يفهم التاريخ!!