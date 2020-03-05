ليلي الحداد: أنا وعبير كنا أصدقاء طفولة ... لكن ذلك لا ينفي تاريخ والدها في كتابة التقارير

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - كشفت الخميس 5 مارس، المحامية والنائبة ليلي الحداد أنها ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى كانا أصدقاء طفولة مشيرة الي انها درست مع شقيقتها.
وخلال استضافتها في قناة حنبعل اوضحت ليلي الحداد أن عبير موسي كانت جارتها في مدنين وقالت "هي كانت تاكل في دارنا وأنا ناكل في دارهم مشيرة الي أن ذلك كان منذ 30 سنة تقريبا".
واستدركت ليلي الحداد قائلة " لكن ذلك لا ينفي ان والد عبير موسي كان أمنيا في عهد بن علي ويكتب التقارير في الاهالي".
وكانت عبير موسي خلال مناوشتها وشجارها مع ليلي الحداد في أروقة البرلمان عيّرتها بانها كان تاكل في منزلها.
باب نات - كشفت الخميس 5 مارس، المحامية والنائبة ليلي الحداد أنها ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى كانا أصدقاء طفولة مشيرة الي انها درست مع شقيقتها.
وخلال استضافتها في قناة حنبعل اوضحت ليلي الحداد أن عبير موسي كانت جارتها في مدنين وقالت "هي كانت تاكل في دارنا وأنا ناكل في دارهم مشيرة الي أن ذلك كان منذ 30 سنة تقريبا".
واستدركت ليلي الحداد قائلة " لكن ذلك لا ينفي ان والد عبير موسي كان أمنيا في عهد بن علي ويكتب التقارير في الاهالي".
وكانت عبير موسي خلال مناوشتها وشجارها مع ليلي الحداد في أروقة البرلمان عيّرتها بانها كان تاكل في منزلها.
En continu
- 11:52 أصل الحكاية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:46
|18:20
|15:46
|12:38
|06:44
|05:18
|
15°
|15°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|15°-14
|20°-10
|13°-9
|15°-8
|18°-8
Follow @babnet_Tunisie
(109 836) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 991) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 685) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 679) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 418) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 228) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 826) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 860) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 601) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 49 654) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 48 862) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 337) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 488) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 188) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 44 085) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 813) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 475) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 257) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 197) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 40 185) لقد عرّاها تماما...
Par:sarih (Tunisia )
Sur:نداء إلى راشد النهضة.. أليس فيكم رجل رشيد؟