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ليلي الحداد: أنا وعبير كنا أصدقاء طفولة ... لكن ذلك لا ينفي تاريخ والدها في كتابة التقارير

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - كشفت الخميس 5 مارس، المحامية والنائبة ليلي الحداد أنها ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى كانا أصدقاء طفولة مشيرة الي انها درست مع شقيقتها.
وخلال استضافتها في قناة حنبعل اوضحت ليلي الحداد أن عبير موسي كانت جارتها في مدنين وقالت "هي كانت تاكل في دارنا وأنا ناكل في دارهم مشيرة الي أن ذلك كان منذ 30 سنة تقريبا".
واستدركت ليلي الحداد قائلة " لكن ذلك لا ينفي ان والد عبير موسي كان أمنيا في عهد بن علي ويكتب التقارير في الاهالي".
وكانت عبير موسي خلال مناوشتها وشجارها مع ليلي الحداد في أروقة البرلمان عيّرتها بانها كان تاكل في منزلها.


  
  
  

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